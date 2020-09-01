Северинцу продлили срок содержания под стражей

Источник материала: АФН

Павлу Северинцу предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках, что автоматически продлило ему срок содержания под стражей на 2 месяца.

Об этом сообщила супруга политика Ольга Северинец в Facebook.

"Предъявили обвинение и задерживают еще на 2 месяца. Статья 293 ч. 2 - участие в массовых беспорядках", - отметила Северинец.

Северинец был задержан в начале июня, и с того времени власти удерживают Северинца за решеткой, находя поводы для административных арестов и возбуждая уголовные дела.

Аналогичными методами власти удерживают за решеткой Николая Статкевича и Сергея Тихановского.