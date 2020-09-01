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Умер российский писатель Владислав Крапивин
01.09.2020 11:28 — Разное |
Ночью умер советский и российский писатель Владислав Крапивин. Ему был 81 год. Об этом
Писатель скончался после лечения пневмонии в Свердловской областной клинической больнице. Его госпитализировали еще 10 августа, сделали операцию. Ночью его перевели в реанимацию, но спасти не удалось.
Владислав Крапивин – автор книг «Мальчик со шпагой», «Журавленок и молнии», «Трое с площади Карронад». Также для изучения морского дела он основал детский отряд «Каравелла.
Фото:
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Ночью умер советский и российский писатель Владислав Крапивин. Ему был 81 год. Об этом сообщает «РИА Новости». Писатель скончался после лечения пневмонии в...
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