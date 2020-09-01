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Сергей Лавров: На менталитете западных политиков сказываются последствия колониальной системы

01.09.2020 12:08 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сергей Лавров: На менталитете западных политиков сказываются последствия колониальной системы

На менталитете многих западных политиков сказываются последствия колониальной системы. Такое мнение относительно ситуации вокруг событий в Беларуси высказал в ходе выступления перед студентами и преподавателями МГИМО высказал глава МИД РФ Сергей Ларов, передает БЕЛТА.

Глава российского МИД высказал уверенность в том, что необходимости в навязчивых посреднических услугах для урегулирования ситуации внутри страны сегодня нет.

Сергей Лавров напомнил об предложенной Президентом Беларуси Александром Лукашенко конституционной реформе. «По нашей общей оценке, это и есть та форма, в которой можно организовать диалог с гражданским обществом, и которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан», – резюмировал он.

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На менталитете многих западных политиков сказываются последствия колониальной системы. Такое мнение относительно ситуации вокруг событий в Беларуси высказал в...
 
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