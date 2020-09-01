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Администрация МТЗ: ни единого дня предприятие не простаивало
Источник материала: Навiны
Минский тракторный завод работает стабильно, сообщил 1 сентября в беседе с журналистами первый заместитель генерального директора Тарас Мурог.
«Ни единого дня предприятие не простаивало. Не простаивало ни конвейерное, ни отгрузочное производство. Никаких срывов по производству продукции в цехах нет. По отгрузке все происходит в штатном режиме. Предприятие работает стабильно», — сказал Мурог.
По его словам, в августе показатели по производству тракторов перевыполнены на 8%, по реализации тракторов — на 9%. Так, при плане отгрузки в 2755 тракторов в августе было отгружено 3003 трактора.
К работникам МТЗ, которые участвовали в акциях протеста, не применялись дисциплинарные и иные меры, отметил Мурог.
«Гендиректор гарантировал всем, что никаких прогулов выставляться не будет, но оплачено за август будет фактически отработанное время. Сейчас будет закрытие табелей, все будет выполнено по-честному, как и обещано», — сказал Мурог.
Как рассказал
Сейчас, по его словам, часть работников выходит из официального профсоюза, уже подано более 200 заявлений. Они планируют вступить в независимый профсоюз РЭП и создать на предприятии его ячейку. Работники надеются, что таким образом им удастся лучше защищать свои права.
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Минский тракторный завод работает стабильно, сообщил 1 сентября в беседе с журналистами первый заместитель генерального директора Тарас Мурог.
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