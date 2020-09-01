Администрация МТЗ: ни единого дня предприятие не простаивало

Минский тракторный завод работает стабильно, сообщил 1 сентября в беседе с журналистами первый заместитель генерального директора Тарас Мурог.





«Ни единого дня предприятие не простаивало. Не простаивало ни конвейерное, ни отгрузочное производство. Никаких срывов по производству продукции в цехах нет. По отгрузке все происходит в штатном режиме. Предприятие работает стабильно», — сказал Мурог.

По его словам, в августе показатели по производству тракторов перевыполнены на 8%, по реализации тракторов — на 9%. Так, при плане отгрузки в 2755 тракторов в августе было отгружено 3003 трактора.

К работникам МТЗ, которые участвовали в акциях протеста, не применялись дисциплинарные и иные меры, отметил Мурог.

«Гендиректор гарантировал всем, что никаких прогулов выставляться не будет, но оплачено за август будет фактически отработанное время. Сейчас будет закрытие табелей, все будет выполнено по-честному, как и обещано», — сказал Мурог.

Как рассказал БелПАН один из работников предприятия, на Минском тракторном заводе отказались от проведения забастовки. По его словам, большинство трудового коллектива не поддерживает эту идею, работники боятся потерять свой заработок. «Когда нечего есть, то люди не думают о высоком», — сказал собеседник.

Сейчас, по его словам, часть работников выходит из официального профсоюза, уже подано более 200 заявлений. Они планируют вступить в независимый профсоюз РЭП и создать на предприятии его ячейку. Работники надеются, что таким образом им удастся лучше защищать свои права.