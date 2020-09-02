ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

17 человек без Лукашенко: санкции ЕС оказались более чем символичными

02.09.2020 13:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

По сообщениям Польского Радио, в санкционный список ЕС вошли 17 человек, при этом Александра Лукашенко в нем не оказалось.

Эксперты из стран Евросоюза подготовили предварительный список лиц, против которых будут введены санкции за насилие в отношении протестующих и фальсификации выборов в Беларуси.

В список вошли 17 человек, но Александра Лукашенко там нет.

Консенсус экспертов по фигурантам списка означает, что он, вероятно, будет одобрен на следующей неделе послами стран ЕС, после чего его официально уже утвердят на уровне министров.

Сообщается, что подготовленный список остается открытым, а это значит, что в него в любое время могут быть добавлены новые имена. Потенциально в него могут войти 30 человек.

Планируемые санкции против ответственных за насилие и фальсификации в Беларуси предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза и замораживание финансовых активов в европейских банках.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По сообщениям Польского Радио, в санкционный список ЕС вошли 17 человек, при этом Александра Лукашенко в нем не оказалось.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дети Пугачевой и Галкина пошли в первый класс. Звездная мама прослезилась
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.09.2020
Mir24.TV Belarus
02.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика