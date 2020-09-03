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Oops! Международный мебельный форум в Минске перенесли на 2021 год

03.09.2020 18:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

О причинах не сообщается, но о них несложно догадаться. Какой бизнесмен в здравом уме и твердой памяти поедет сейчас в Беларусь, если даже хоккеисты "Йоккерита" отказались играть в Минске с "Динамо", получив техническое поражение.

ХХVII Международная выставка деревообрабатывающего и мебельного производства "Мебельный форум" в Минске перенесена на 15-18 сентября 2021 года, сообщается на сайте Национального выставочного центра "БелЭкспо".

Изначально планировалось, что мероприятие пройдет 9-12 сентября 2020 года.

О причинах переноса не сообщается. 
 
Теги: Минск
 
 
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О причинах не сообщается, но о них несложно догадаться. Какой бизнесмен в здравом уме и твердой памяти поедет сейчас в Беларусь, если даже хоккеисты "Йоккерита"...
 
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