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За одиночный пикет у российского посольства задержали преподавательницу
Источник материала: Партизан
3 сентября в Минске продолжаются задержания за участие в мирных акциях.
В частности, у посольства Российской Федерации задержали Валентину Голубеву, которая вышла на одиночий пикет. Преподавательница английского языка, ранее преподававшая в Минском государственном лингвистическом университете, вышла к посольству с плакатом с надписью "Лучшая помощь РФ - не поддерживать диктатора".
После пикета к ней подошли милиционеры и задержали. Сейчас ее сын и адвокат ищут информацию о том, куда ее увезли.
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3 сентября в Минске продолжаются задержания за участие в мирных акциях.
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