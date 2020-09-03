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За одиночный пикет у российского посольства задержали преподавательницу

03.09.2020 18:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

3 сентября в Минске продолжаются задержания за участие в мирных акциях.



В частности, у посольства Российской Федерации задержали Валентину Голубеву, которая вышла на одиночий пикет. Преподавательница английского языка, ранее преподававшая в Минском государственном лингвистическом университете, вышла к посольству с плакатом с надписью "Лучшая помощь РФ - не поддерживать диктатора".

После пикета к ней подошли милиционеры и задержали. Сейчас ее сын и адвокат ищут информацию о том, куда ее увезли.
 
Теги: Минск
 
 
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3 сентября в Минске продолжаются задержания за участие в мирных акциях.
 
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