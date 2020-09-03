Ходатайство об отводе судьи выглядело как ва-банк. Репортаж с процесса над Сергеем Дылевским

Источник материала: Onliner Сегодня, 3 сентября, после отбывания административного ареста должны были выйти члены президиума Координационного совета Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский. Однако оба получили еще по 15 суток по пресловутой статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»). На процессе по делу стачкома МТЗ присутствовал корреспондент Onliner. Читайте наш репортаж с заседания суда.

Назначенный на 10:50 процесс начался с задержкой на час: как пояснила секретарь, адвокату Сергея Дылевского понадобилось время на ознакомление с материалами дела.

Впоследствии защитник подтвердила, что так и было. Уже во время процесса она упомянула следующий факт: «По словам Сергея Дылевского, сотрудник милиции, составлявший в отношении него протокол, пришел к нему ночью».

Во время суда было озвучено, что протокол составлялся 2 сентября, то есть накануне. Материалы дела оформили на основании пресловутой статьи 23.34, которая упоминается в последнее время все чаще и чаще.

Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершенное участником таких мероприятий, а равно публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения, совершенные участником таких мероприятий либо иным лицом, если в этих деяниях нет состава преступления, — влекут предупреждение, или наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, или административный арест (ч. 1 ст. 23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»).

...В самом зале суда Центрального района Минска было немноголюдно: несколько журналистов, адвокат, секретарь. Сам Сергей Дылевский находился на Окрестина. Связь поддерживалась с ним через Skype. Этот способ коммуникации за последние месяцы стал чрезвычайно популярным в белорусской судебной системе.

Процесс начался с ходатайства о переносе заседания. Глава стачкома МТЗ высказал недоумение, почему он до сих пор находится в местах лишения свободы: срок предыдущего административного ареста уже вышел, однако его не выпустили.

Оказалось, что у Сергея Дылевского 1 сентября был день рождения. Он провел его в изоляции.

Адвокат поддержала эту точку зрения, дополнив, что его нахождение под арестом незаконное и необоснованное. По ее мнению, на момент начала процесса отсутствовали правовые основания для лишения свободы.

— Мера пресечения по данному делу не избиралась, — подтвердила судья.

Однако ходатайство она отклонила, объяснив тем, что обжаловать решение о мере пресечения следует в рамках процессуального и иного законодательства.

— Так что, я могу идти? — спросил Сергей Дылевский, пользуясь возможностью. На это он услышал прежний тезис. Мол, к данному судебному процессу это не имеет отношения.

Но защитника это тоже не устроило, и она попыталась предпринять другой ход, запросив правовые основания нахождения ее подзащитного в Центре изоляции правонарушителей: «Почему мы не можем пригласить его лично в зал суда?» Очередное ходатайство решено было рассмотреть в рамках процесса позднее.

Судя по протоколу, Сергею Дылевскому вменялось участие в массовом мероприятии 23 августа. Напомним, в то воскресенье на улицы города вышли десятки тысяч человек, протестующие практически дошли до Дворца независимости, где выстроилась цепь из силовиков. Репортаж можно посмотреть по ссылке .

Примечательно, что сотрудник милиции по фамилии Шандар, составлявший рапорт, устанавливал обстоятельства правонарушения на основе публикаций в интернете.

В протоколе, как следовало из оглашения, было сказано, что Дылевский с 17:40 до 18:13 находился возле дома №31 по пр. Победителей (по этому адресу находится гостиница «Планета») и нарушил закон о массовых мероприятиях, что выразилось в активном участии в составе граждан в митинге.

А граждане, утверждалось в материалах дела, выкрикивали лозунги «Не забудем, не простим!» и «Жыве Беларусь!».



Фото сделано 23 августа на пр. Победителей

Глава стачкома не отрицал, что присутствовал среди протестующих, но у него возник вопрос по поводу корректности указанного времени. Насчет цели нахождения он высказался кратко: «Прогулка по городу».

Когда слово вновь взяла адвокат, выяснился еще один нюанс: «Во время составления протокола мой подзащитный ходатайствовал о вызове адвоката. Он нуждался в юридической помощи, однако она предоставлена ему не была».

Сразу же последовало следующее ходатайство — о возвращении дела в орган, ведущий административный процесс: «Права подзащитного были грубо нарушены».

На этой стадии оснований для приостановления процесса судья не увидела, а решение о ходатайстве предложила рассмотреть в дальнейшем.

Последовал новый аргумент со стороны главы стачкома МТЗ: «Мне нужно больше времени для общения с адвокатом» — на что судья немедля заметила: «Оно вам было предоставлено».

Тогда Сергей Дылевский попросил вызвать свидетелей, которые присутствовали на мероприятии с ним. Речь шла о президиуме Координационного совета: Павле Латушко, Марии Колесниковой, Лилии Власовой, Ольге Ковальковой, Максиме Знаке. Адвокат тут же поддержала инициативу соответствующим ходатайством. Однако и на этот раз судья не посчитала, что это необходимо, так как «обстоятельства установлены».

В конце концов защитник главы стачкома МТЗ озвучила, как нам кажется, главный тезис своего выступления. Она подчеркнула, что 23 августа мероприятие носило мирный характер, ничто не угрожало национальной безопасности, правам и свободам третьих лиц и т. д. По ее мнению, одного ограничительного закона (имеется в виду о массовых мероприятиях) недостаточно для пресечения мирного мероприятия и привлечения лица к административной ответственности. Адвокат также процитировала статью 23 Конституции.

«Ограничение прав и свобод личности допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц.

Никто не может пользоваться преимуществами и привилегиями, противоречащими закону» (Статья 23 Конституции Беларуси)

После перерыва на обед, а для процесса по административному делу все и так слишком растянулось, судья заявила, что ходатайство о вызове свидетелей отклоняется. Она почти уже собиралась выйти из зала, как адвокат, как кажется, пошла ва-банк, заявив отвод председательствующей по делу: «Считаю, что суд демонстрирует несправедливость в отношении Сергея Дылевского, а в ходатайствах отказано немотивированно».

Это было четвертым ходатайством, если мы не сбились со счета. Но и оно спустя некоторое время было отклонено.

Перед оглашением постановления адвокат от слушателей в зале узнала, что Ольге Ковальковой назначено 15 суток административного ареста. Так что решение по делу ее подзащитного было довольно предсказуемым... Те же 15 суток.