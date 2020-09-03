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В Гомеле молодой человек, якобы снимавший на видео «воронок», арестован на семь суток

03.09.2020 18:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Молодой человек, который в Гомеле якобы производил видеосъемку служебного автомобиля милиции, арестован на семь суток.

2 сентября Максим Дребенков был задержан возле цирка. «Я просто сидел на лавочке, подошла милиция, и меня забрали, без причины. Вчера, тем более, не было в Гомеле никаких акций. Они меня окружили и схватили, составили рапорт за неподчинение», — заявил суду Дребенков.

«Молодой человек вызвал подозрение, так как он производил видеосъемку служебного автомобиля. Будучи задержанным для удостоверения личности, оказал неподчинение, садился на землю, упирался», — указано в протоколе.

«Мы сидели на лавочке, милиционеры сказали проследовать с ними в милицию, я испугался, начал убегать. Но когда меня догнали, я не сопротивлялся. Я не снимал служебный автомобиль, я вел стрим в «Инстаграме», — пояснил на суде Дребенков.

 
Теги: Гомель
 
 
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Молодой человек, который в Гомеле якобы производил видеосъемку служебного автомобиля милиции, арестован на семь суток.
 
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