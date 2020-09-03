У здания МВД собрались журналисты, требуют встречи с Караевым

У здания Министерства внутренних дел собрались журналисты белорусских средств массовой информации.





Они хотят встретиться с главой МВД Юрием Караевым и узнать у него лично, почему не отпускают их коллег, задержанных 1 сентября во время освещения акции протеста студентов.

Было задержано шесть журналистов, ночь они провели в Октябрьском РУВД, журналистов обвинили в участии в несанкционированном мероприятии. 2 сентября прошли суды, но дела были отправлены на доработку, однако журналистов не отпустили, а перевезли в ЦИП.