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У здания МВД собрались журналисты, требуют встречи с Караевым
Источник материала: Навiны
У здания Министерства внутренних дел собрались журналисты белорусских средств массовой информации.
Они хотят встретиться с главой МВД Юрием Караевым и узнать у него лично, почему не отпускают их коллег, задержанных 1 сентября во время освещения акции протеста студентов.
Было задержано шесть журналистов, ночь они провели в Октябрьском РУВД, журналистов обвинили в участии в несанкционированном мероприятии. 2 сентября прошли суды, но дела были отправлены на доработку, однако журналистов не отпустили, а перевезли в ЦИП.
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У здания Министерства внутренних дел собрались журналисты белорусских средств массовой информации.
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