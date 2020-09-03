ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У здания МВД собрались журналисты, требуют встречи с Караевым

03.09.2020 18:37 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

У здания Министерства внутренних дел собрались журналисты белорусских средств массовой информации.

У здания МВД собрались журналисты, требуют встречи с Караевым

Они хотят встретиться с главой МВД Юрием Караевым и узнать у него лично, почему не отпускают их коллег, задержанных 1 сентября во время освещения акции протеста студентов.

Было задержано шесть журналистов, ночь они провели в Октябрьском РУВД, журналистов обвинили в участии в несанкционированном мероприятии. 2 сентября прошли суды, но дела были отправлены на доработку, однако журналистов не отпустили, а перевезли в ЦИП.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У здания Министерства внутренних дел собрались журналисты белорусских средств массовой информации.
 
Новости дня
Новости разные
 
Батракова: Идет война с собственным народом, охота на "ведьм", ряды которых может пополнить любой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.09.2020
Mir24.TV Belarus
03.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика