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«Не надо искать врагов там, где их нет». Украина назвала Лукашенко жертвой информационной провокации

03.09.2020 18:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«В связи с очередным безосновательным заявлением о вмешательстве во внутренние дела Беларуси, высказанным А.Лукашенко, призываем наших белорусских друзей и партнеров не поддаваться на информационные провокации, чтобы не попасть в западню пропаганды и фейков», — говорится в опубликованном 3 сентября комментарии МИД Украины.

«Не надо искать врагов там, где их нет», — подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

3 сентября при назначении руководителей исполнительных органов в нескольких районах Гомельской области Александр Лукашенко заявил, что на обстановку в Беларуси «в большей мере влияют внешнее вмешательство во внутренние дела страны и управление протестными акциями из-за рубежа». «Оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает», — сказал Лукашенко.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал заявление российского коллеги Сергея Лаврова о переброске с украинской территории в Беларусь 200 специально обученных экстремистов для дестабилизации обстановки.

«Не хочется даже комментировать эту чушь», — написал Кулеба на своей странице в «Фейсбуке». «200 украинских экстремистов, которых Украина якобы направила в Беларусь для дестабилизации ситуации, и лагеря подготовки экстремистов в Украине — плод болезненной фантазии тех, кто предоставил такие данные моему российскому коллеге Сергею Лаврову», — заявил Кулеба.

По его словам, Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси.

Заявление об украинских боевиках Лавров сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

 
 
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