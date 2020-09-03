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Телеведущий Дмитрий Кохно получил 10 суток ареста

03.09.2020 18:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Шоумен и телеведущий Дмитрий Кохно получил 10 суток ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии, сообщает правозащитный сайт «Весна».

Телеведущий Дмитрий Кохно получил 10 суток ареста
Фото со страницы Дмитрия Кохно в соцсети

Решение вынес суд Первомайского района Минска, рассмотрев 3 сентября дело Кохно по ч. 1 ст. 23.34 КоАП.

По словам журналистов, присутствовавших на суде, беременная супруга Кохно узнала о том, что его дело поступило в суд, за полчаса до назначенного времени.

Дмитрий в зале не присутствовал, дело рассматривалось по видеосвязи.

Ранее в этом же суде 10 суток ареста назначили телеведущему и шоумену Денису Дудинскому.

Дудинский и Кохно были задержаны накануне вечером в Минске. Это подтвердила жена Дудинского Екатерина Раецкая на своей странице в «Фейсбуке».

Утром 3 сентября в соцсетях появилась видеозапись задержания Кохно, на которой видно, как телеведущего от его автомобиля забирают вооруженные силовики.

Накануне фестиваля «Славянский базар в Витебске» этим летом ведущие конкурса молодых исполнителей Денис Дудинский и Екатерина Раецкая были отстранены от работы на фестивале из-за высказываний Дудинского в социальных сетях, в частности о задержаниях возле магазина национальной символики Symbal.by в Минске.

Дмитрий Кохно был ведущим программы на телеканале ОНТ. В июне он также раскритиковал задержания людей, ожидавших своей очереди в Symbal.by. После этого его отстранили от эфира.

В августе Кохно обратился с открытым письмом к коллегам, которые работают на белорусском государственном телевидении.шоумена Дениса Дудинского осудили на десять суток ареста.

Накануне сообщалось, что 

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Шоумен и телеведущий Дмитрий Кохно получил 10 суток ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии, сообщает правозащитный сайт «Весна».
 
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