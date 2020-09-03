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Визит российского премьера Мишустина в Минск – фото

03.09.2020 18:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

3 сентября в Минск прибыла большая делегация российского правительства - все ключевые министры и вице-премьеры - для того чтобы обсудить всю двустороннюю повестку стран, а также проведение союзного совмина.

Sputnik
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Во Дворце Независимости Мишустина встречал белорусский президент. Перед заседанием правительств они провели переговоры, в ходе которых продвинулись в решении наболевших вопросов, в том числе затронули тему отравления Алексея Навального. Лукашенко назвал информацию об отравлении российского блогера фальсификацией и заявил о перехваченном военной разведкой Беларуси телефонного разговора Варшавы и Берлина.

В ходе переговоров двух премьеров Михаила Мишустина и Романа Головченко российская и белорусская стороны достигли договоренностей по взаимным вопросам, связанным с оплатой по энергоносителям, также обсудили переброску нефтепотоков из портов Литвы в порты России.

Смотрите в фотоленте Sputnik кадры визита.

 
Теги: Минск
 
 
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В четверг белорусскую столицу посетил премьер-министр России Михаил Мишустин, он провел переговоры с президентом Александром Лукашенко, а также встретился с...
 
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