В Беларуси с 15 сентября блокируются внешние DNS сервера для госорганизаций

Источник материала: АФН

Интернет-провайдер "Деловая сеть" уведомила государственные предприятия, которые являются клиентами оператора связи, о том, что им с 15 сентября будет заблокирован доступ к внешним DNS серверам.

«С 15.09.2020 для ваших организаций будут заблокированы иностранные DNS сервера во исполнение требований к уполномоченным поставщикам интернет-услуг», - говорится в сообщении.

Таким образом, доступ к «запрещенным» для госпредприятий и их работников сайтам будет блокироваться на уровне провайдера. Безусловно, обойти блокировку на уровне DNS не составит особого труда, но в данном случае речь идет о дальнейших действиях властей, характеризуемых как цензура.

«Деловая сеть» напоминает, что вынуждена блокировать внешние DNS, поскольку согласно приказу ОАЦ №408 от 6 декабря 2019 года входит в список поставщиков, уполномоченных предоставлять услуги государственным органам и организациям.

«Уполномоченные компании должны соответствовать требованиям Положения о порядке определения уполномоченных поставщиков услуг (приказ ОАЦ №60 от 02.08.2010 в редакции приказа ОАЦ №408 от 06.12.2019)», - говорится в сообщении.

Положение определяет набор требований к организационным, программным и программно-аппаратным решениям интернет-оператора. В набор компетенций уполномоченных поставщиков входят в том числе и система обработки DNS-запросов пользователей с исключением прямого использования иностранных DNS-серверов, фильтрация трафика от вредоносного программного обеспечения и вторжений, глубокий анализ сетевых пакетов (Deep packet inspection, DPI) в режиме реального времени, защита от распределенных атак (Distributed Denial of Service, DDoS).