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Александр Лукашенко внесен в базу «Миротворца» как пособник российских террористов

03.09.2020 19:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Александр Лукашенко внесен в базе украинского сайта «Миротворец», следует из данных портала.

«Пособник террористов и российских оккупантов. В нарушение международных соглашений и договоренностей, несмотря на соответствующий запрос от Украины, дал указание передать России (страна-агрессор) боевиков и наемников, которые совершали военные преступления на территории Украины», — говорится в описании его страницы.

Далее идет список публикаций, посвященных ситуацию с задержанию группы из 33 россиян, сотрудников охранных структур, на территории Беларуси с последующей выдачей из России, передает РБК.

Кроме того, причиной внесения Лукашенко в базу «Миротворца» авторы называют интервью экс-премьера Польши Дональда Туска польскому изданию Onet, в котором тот рассказал о том, что Лукашенко рассказывал ему о плане стать президентом объединенных Украины и Беларуси. Эту идею авторы «Миротворца» характеризуют как «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

 
 
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Александр Лукашенко внесен в базе украинского сайта «Миротворец», следует из данных портала.
 
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