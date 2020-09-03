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Помпео: Помилование оппозиционеров в Венесуэле не создает условия для честных выборов

03.09.2020 19:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Указ президента Венесуэлы Николаса Мадуро о помиловании более 100 оппозиционных политиков в преддверии парламентских выборов не ведет к созданию условий для их честного проведения.

С таким утверждением выступил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео, передает ТАСС.

"В Венесуэле нет условий для свободных и справедливых выборов, и освобождение ряда политических заключенных не меняет этого", - говорится в заявлении Помпео, распространенном пресс-службой Госдепа.

По мнению главы американского внешнеполитического ведомства, помилование оппозиционеров "не решает <...> глубинный политический кризис в Венесуэле".

В понедельник Мадуро подписал указ о "президентском помиловании" 110 оппозиционеров, в том числе депутатов. По утверждению властей, это было сделано для увеличения числа участников запланированных на 6 декабря парламентских выборов, а также повышения явки.

 
 
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Указ президента Венесуэлы Николаса Мадуро о помиловании более 100 оппозиционных политиков в преддверии парламентских выборов не ведет к созданию условий для их...
 
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