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Россия опять обвиняет Польшу во вмешательстве в дела Беларуси

03.09.2020 19:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Польша продолжает неприкрыто вмешиваться во внутренние дела Беларуси, диктуя линию поведения оппозиции.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РБК.

«Польские власти продолжают осуществлять неприкрытое вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь», — отметила Захарова.

По ее словам, Польша оказывает давление на Минск, в том числе через подконтрольные неправительственные организации.

«Варшава оказывает давление на Минск, фактически просто диктуя линию поведения, и открыто поддерживает, в том числе и финансами, включая работу через подконтрольные НПО, белорусские оппозиционные силы», — сказала она.

Помимо этого, как заявила Захарова, Польша разворачивает пропагандистское информационное вещание для воздействия на белорусское общественное мнение, а также «привечает» у себя лидеров сил уличного протеста.

«Руководство Польши, в общем-то, в авангарде недружественной политики Евросоюза по отношению к Белоруссии, инициирует ужесточение санкций ЕС в отношении Минска», — утверждает представитель МИД России.

И поэтому, по ее словам, не может не настораживать появившаяся информация о высказывании первого лица Польши относительно готовности «взять под защиту отдельные регионы соседней республики».

 
Теги: Минск
 
 
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Польша продолжает неприкрыто вмешиваться во внутренние дела Беларуси, диктуя линию поведения оппозиции.
 
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