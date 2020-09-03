Конец айти-стране? 21 айти-компания из Беларуси хочет переехать в Литву

сообщает delfi.lt. Об этом заявил глава ведомства Римантас Синкявичюс на заседании правительства Литвы по рассмотрению плана помощи жителям Беларуси,delfi.lt.





По словам министра, белорусские компании пока что сталкиваются с трудностями при регистрации. Например, банки не согласны открывать счета для этих компаний, так как в Литве действует закон о предотвращении отмывания денежных средств.





Министр внутренних дел Рита Тамашунене заявила, что сейчас активно идёт поиск решений по упрощению приезда белорусов в Литву, о чём ведутся переговоры и с Банком Литвы.



