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Конец айти-стране? 21 айти-компания из Беларуси хочет переехать в Литву
Источник материала: Партизан
Правительство Литвы в среду приступило к рассмотрению плана помощи жителям Беларуси, в нем намечается предоставление помощи пострадавшим от репрессий минского режима белорусам. Министерство экономики и инноваций Литвы получило заявки на релокацию от 21 IT-компании из Беларуси.
Об этом заявил глава ведомства Римантас Синкявичюс на заседании правительства Литвы по рассмотрению плана помощи жителям Беларуси,
По словам министра, белорусские компании пока что сталкиваются с трудностями при регистрации. Например, банки не согласны открывать счета для этих компаний, так как в Литве действует закон о предотвращении отмывания денежных средств.
Министр внутренних дел Рита Тамашунене заявила, что сейчас активно идёт поиск решений по упрощению приезда белорусов в Литву, о чём ведутся переговоры и с Банком Литвы.
Кстати, глава минской айти-компании "IdeaSoft" Юрий Плешков
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Правительство Литвы в среду приступило к рассмотрению плана помощи жителям Беларуси, в нем намечается предоставление помощи пострадавшим от репрессий минского...
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