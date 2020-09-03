Эксперты: Латушко могли арестовать, Румаса изолируют

1 сентября в Барановичах руководитель страны сказал о Павле Латушко, называя госслужащих перешедших на другую сторону предателями: «Как-то старался по-отечески относиться. Потом показалось, что власть наклонилась, а может и уже где-то рухнула. Это не потому, что он наконец-то проснулся или матуля яму вочы раскрыла — глаза открыла мать ему. Нет, он и был такой. Но он увидел, что, наверное, эта власть все, рухнет — надо бежать в другую. Вот он и побежал».





Лукашенко озвучил неприкрытую угрозу:





«Но по закону он ответит. Он перешел красную линию. Конституционный суд заявление сделал, генеральный прокурор уголовное дело возбудил по фактам захвата власти. Конституционный суд заявил о том, что это неконституционные действия и это квалифицируется как захват власти. Вот он и ответит по закону. Обычный прикорытник».





Намекнул руководитель Беларуси и на бывшего премьер-министра Сергея Румаса:





«Отправили кого на покой, кому предложили — идите, бизнес любите, занимайтесь бизнесом. Они тоже не откровенно, но где-то постятся».





2 сентября Павел Латушко заявил, что уехал в Польшу для участия в конференции и спустя некоторое время вернется в Беларусь.





поинтересовался у экспертов, какие шаги в отношении Латушко и Румаса могут готовить власти. UDF.BYу экспертов, какие шаги в отношении Латушко и Румаса могут готовить власти.

«Румас может рассматриваться как одна из компромиссных фигур»

Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии UDF.BY отметил, что позиция Латушко сильно задела Лукашенко.





«Латушко не принадлежал к числу высокопоставленных чиновников, но оказался среди тех людей, которые открыто поддержали протестное движение. Среди вошедших в Координационный совет он, по сути, единственный, кого можно отнести к номенклатуре. Пускай он был в опале, но тем не менее», – сказал Казакевич.





До появления информации об отъезде Латушко из страны UDF.BY задал политологу вопрос: есть ли причины, из-за которых руководство страны решит отказаться от ареста Латушко?





«Учитывая какая сегодня ситуация в стране с арестами, уголовными делами, вообще с законностью (достаточно вспомнить ситуацию с Кондрусевичем), арест Латушко на этом фоне не удивит. Это решение будет означать усугубление противостояния между властью и обществом, оппозицией», – сказал Казакевич.





Что означал намек Лукашенко в сторону Румаса?





«Бывший премьер может рассматриваться как одна из возможных компромиссных фигур, в том числе и для Кремля, – по крайней мере, ходят такие слухи. Думаю, его постараются как-то изолировать, возможно вытеснить из страны. Но вряд ли по отношению к Румасу будут применяться репрессивные действия. Это может значительно снизить лояльность номенклатуры, т.к. станет для нее стрессом и звонком, что никто из них не застрахован, никто не находится в безопасности», – полагает Казакевич.





Почему в ситуации политического кризиса лишь несколько дипломатов и директор Купаловского театра высказались в поддержку протестного движения? Почему остальные промолчали? «В Беларуси есть только один сильный политический орган – исполнительная вертикаль. Чиновникам, которые в кризисной ситуации хотели бы уйти, по большому счету некуда уходить. В Армении, Украине существовали партии, политические движения. У нас же Координационный совет имеет небольшой политический вес. Поэтому если чиновники решат уйти, то они уйдут в пустоту. И, конечно, для них это серьезные риски: потом может быть преследование – если не уголовное, то в виде запрета на работу», – считает политолог.





Кроме того, сказался еще один важный фактор: Россия не дала очевидного сигнала, что отказывается от поддержки Лукашенко. А позиция Москвы для белорусской номенклатуры очень значима.

«Несогласных с действиями Лукашенко чиновников гораздо больше»

Бывший председатель Верховного совета Мечислав Гриб в комментарии UDF.BY отметил, что сильное негативное отношение руководителя страны к Латушко не случайно.





«Для Лукашенко врагами являются не просто его оппоненты, а люди, которые работали с ним, а затем решили уйти от него. Он рассматривает их как предателей. Такое отношение к бывшим представителям номенклатуры, перешедшим на другую сторону, наблюдается на протяжении всех десятилетий правления Лукашенко», – сказал Гриб.





Поэтому он не исключает, что в ситуации бесправия в Беларуси Латушко может столкнуться с репрессивными мерами, несмотря на то, что он законов не нарушил.





Гриб напомнил о недавнем высказывании руководителя страны: «Самый независимый суд — в Беларуси. Пусть никто не смеется».





Почему номенклатура осталась цельной и не отошла в сторону от Лукашенко?





«Тех, кто сегодня не согласен с действиями Лукашенко, – гораздо больше тех, кто нашел в себе мужество и смелость заявить о своей позиции. Но остальные прикидывают возможные сценарии и считают, что нынешняя власть может удержаться. А раз так, то они решают остаться на занимаемых постах. Хотя обратите внимание: большинство не высказывается ни «за», ни «против» – просто молчит», – отметил Гриб.



