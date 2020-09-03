Депутату Госдумы кажется, что Беларусь согласна к введению единой валюты. С чего вдруг?

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«Хотя по единой валюте — вполне может быть, потому что проработка глубокая велась и в том числе по созданию эмиссионного центра. Это можно было бы, я думаю, принять, и сегодня Беларусь на это, мне кажется, более согласна», — отметил Калашников.





По его словам, такой шаг, равно как и создание единого для двух государств парламента, потребует серьезных изменений, в том числе на уровне конституций. Он может стать предметом детального обсуждения на встрече президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая должна состояться в Москве в ближайшие дни.





Ранее в Госдуме заявляли, что единая валюта с Беларусью может быть внедрена не ранее 2030 года. Лукашенко также допускал появление общего платежного средства, но подчеркивал, что им должна стать новая валюта, а не одна из ныне существующих.



