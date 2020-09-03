ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Депутату Госдумы кажется, что Беларусь согласна к введению единой валюты. С чего вдруг?

03.09.2020 19:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Россия и Беларусь приготовились к введению единой валюты на территории союзного государства, сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Фото: Сергей Гриц / АР

 «Хотя по единой валюте — вполне может быть, потому что проработка глубокая велась и в том числе по созданию эмиссионного центра. Это можно было бы, я думаю, принять, и сегодня Беларусь на это, мне кажется, более согласна», — отметил Калашников.

По его словам, такой шаг, равно как и создание единого для двух государств парламента, потребует серьезных изменений, в том числе на уровне конституций. Он может стать предметом детального обсуждения на встрече президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая должна состояться в Москве в ближайшие дни.

Ранее в Госдуме заявляли, что единая валюта с Беларусью может быть внедрена не ранее 2030 года. Лукашенко также допускал появление общего платежного средства, но подчеркивал, что им должна стать новая валюта, а не одна из ныне существующих.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия и Беларусь приготовились к введению единой валюты на территории союзного государства, сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Первая "победа" в сезоне! Басков, ты счастлив?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.09.2020
Mir24.TV Belarus
03.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика