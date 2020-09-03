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Первая "победа" в сезоне! Басков, ты счастлив?
Источник материала: Партизан
КХЛ засчитала «Йокериту» техническое поражение за отказ ехать в Минск на матч с минским «Динамо».
Выступавшие в прошлом сезоне крайне неудачно динамовцы также неудачно начали этот сезон, скандально заработав первую "победу", равную позору, ни разу не взмахнув клюшкой.
Не сочувствуем и не поздравляем... Заслужили.
Пора пить шампанское или сразу водку из горла?
коллаж:
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КХЛ засчитала «Йокериту» техническое поражение за отказ ехать в Минск на матч с минским «Динамо».
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