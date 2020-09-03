Депутат Валерий Воронецкий на встрече с избирателями: «Люди имеют право на мирный протест, это очевидно»

Источник материала: Onliner

Минчане продолжают инициировать встречи со своими депутатами. Неделю назад на встречу пригласили Геннадия Давыдько. Сегодня во Дворец культуры камвольного комбината приехал Валерий Воронецкий — один из немногих действующих чиновников, кто высказался по поводу насилия, необходимости диалога и ошибок власти.

Кто такой Воронецкий?

Валерий Воронецкий — депутат, член Постоянной комиссии по международным делам. Ранее советник Администрации президента по вопросам внешней политики, посол в Словакии, Австрии, представитель Беларуси при ОБСЕ, заместитель министра иностранных дел.





Буквально вчера депутат Палаты представителей Национального собрания, он принял участие в телемосте под названием «Бархатные революции постсоветского пространства» (организатор — агентство «Спутник») и сказал следующее:

«Для организации протестов недостаточно внешнего воздействия, о котором заявляют некоторые эксперты, и белорусские власти сами „совершили ряд системных ошибок“. Какие-то тенденции, может быть, и улавливались в обществе, а государство где-то их пропустило и должным образом своевременно не отреагировало. Однако в белорусских протестах нет антироссийской риторики».

Еще ранее в интервью «Звязде» он призвал к созданию «чего-то вроде национального совета или круглого стола, где можно обсудить пути выхода из кризиса и дальнейшего развития нашей страны. Естественно, в нем должны участвовать авторитетные представители власти и гражданского общества, политсилы, трудового движения, церкви и т. д. И, конечно, участники президентской гонки».

На встрече полный зал. Воронецкий начал встречу такой речью:

— Все мы здесь, независимо от взглядов и пристрастий, граждане Беларуси, и нам небезразлична судьба страны. На этом мы и должны работать. Здорово, что за последнее время в общественном сознании произошли кардинальные изменения, благодаря которым мы стали чувствовать себя ответственной нацией.

Я вижу так: к сожалению, произошла ситуация, когда потребности общества пришли в противоречие со сложившимися общественными отношениями, которым лет 20—25 (26, уточняет зал. — Прим. Onliner). Все это вылилось в очень острый кризис. А триггером этого конфликта явилось, на мой взгляд, то, как были проведены выборы, которые не вызвали доверия у граждан. За это ответственность лежит на ЦИК и в целом на власти. Нам нужно кардинально менять законодательство о выборах. Об этом давно говорилось по линии БДИПЧ ОБСЕ, но мы не сумели внести вовремя эти изменения, не настояли. На мне тоже лежит эта ответственность.

Конечно, люди имели право на то, чтобы возмутиться или даже негодовать. И имеют право на мирный протест, это очевидно. В осознании и чиновника, и депутата должно быть понимание, что эта земля принадлежит народу, нам. Наши предки ее отстаивали и защищали, чтобы мы, потомки, жили хозяевами. Источник власти, народ, имеет все основания, чтобы определять, как здесь жить.

К сожалению, вместо того чтобы с пониманием отнестись к мирному протесту и выйти на диалог, власть продемонстрировала силу. Но дело не в силе даже, мы видим массу примеров в мире... Вопрос в том, что был перейден Рубикон. Потому что Конституция категорически не допускала унижение нашего достоинства и насилия. Но мы увидели, когда получили доступ в интернет, как много насилия было в отношении наших детей. Это не могло не вызвать реакции. Мало осталось таких, кто не переживал происходящее.

Я сам 12 августа публично в доступной мне форме призвал государство прекратить раскручивание насилия, потому что на кону будущее нашего дома.

Прошло время, пик напряжения. И здесь нужен был от власти, от депутатов, силового блока обычный нормальный разговор со своими людьми. Более того, недопустимы действия, которые дальше подливают масла в огонь. А мы видим, что на днях происходило в отношении студенческих протестов и журналистов, запрет на въезд архиепископа. Такого быть не должно. Это мой долг как депутата говорить об этом.

Надо сказать, что своим вступлением Валерий Воронецкий немного обезоружил аудиторию. Первый же вопрос от независимого наблюдателя потерял свой накал.

— К сожалению, кроме ЦИК никто не может регулировать процесс выборов, — вздохнул депутат.