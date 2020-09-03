Renovabis призвал Меркель повлиять на Лукашенко

Исполнительный директор католического благотворительного фонда Renovabis Кристиан Хартль обратился к федеральному правительству Германии с просьбой сделать все возможное, чтобы убедить белорусские власти снять запрет на въезд в страну председателю Конференции католических епископов Беларуси, митрополиту Минско-Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу.





Как сообщает новостной портал Ватикана, Хартль заявил, что ситуация с Кондрусевичем является «серьезным нарушением основного права человека на свободу перемещения». Руководитель фонда отметил, что глава католического епископата Беларуси «на протяжении многих лет является уважаемым партнером Renovabis, полностью преданным своему пастырскому служению». Хартль подчеркнул, что «именно в сегодняшней ситуации он был бы особенно необходим в Беларуси как пастырь и посредник».

Фонд Renovabis основан 3 марта 1993 года Конференцией католических епископов Германии по инициативе Центрального комитета немецких католиков — крупнейшей светской организации Германии. Фонд ориентирован на помощь народам в постсоветских странах Центральной и Восточной Европы. В Беларуси он поддерживает пастырские и социальные проекты, помогает осуществлять деятельность местным католическим диоцезиям и монашеским конгрегациям, а также белорусской миссии Caritas.

31 августа пограничники без объяснения причин не впустили председателя Конференции католических епископов Беларуси (ККЕБ), митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича из Польши в Беларусь, несмотря на его белорусское гражданство. Он провел на границе около трех часов и в результате был вынужден вернуться в Польшу. Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский заявил БелаПАН, что ведомство данную информацию не комментирует.

1 сентября Александр Лукашенко заявил, что Кондрусевич попал в белорусско-российский список невъездных граждан. По его словам, Кондрусевич неожиданно выехал для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, возвращался в Беларусь и попал в список невъездных, общий у Беларуси и России. «Не только он один, просто он более известная фигура», — сказал Лукашенко.

Он также сообщил, что появилась информация о возможном наличии у Кондрусевича не одного гражданства. «Мы изучаем, я это не утверждаю. Хотим изучить вопрос. Если там все чисто и по закону, поступим по закону. Нам не важно, кто он — главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность», — заявил Лукашенко.

Комментируя эти высказывания в интервью catholic.by, епископ Кособуцкий заявил, что архиепископ Кондрусевич «может выезжать для консультаций в Ватикан и получать задачи от папы Франциска, но не от кого-либо другого, например, в Варшаве, в Москве или где-то еще». Кособуцкий подчеркнул: поездка архиепископа в Польшу была связана прежде всего с приглашением принять там участие в ряде торжественных богослужений.

Генеральный викарий архидиоцезии также отметил, что у Тадеуша Кондрусевича «только одно гражданство — белорусское» и согласно закону «его право на въезд не может быть никоим образом ограничено». «Белорусские граждане по закону не могут попасть в «список невъездных», поэтому здесь явное недоразумение», — уверен епископ.

2 сентября ККЕБ выступила с заявлением, в котором выразила надежду на то, что отказ архиепископу Кондрусевичу во въезде в Беларусь «является лишь досадным недоразумением, которое как можно скорее будет разрешено, а также на то, что подобные инциденты не будут происходить в будущем».

«Недопустимо, что епископ католического костела, который является пастырем вверенных ему верующих, лишен возможности находиться в собственной диоцезии и нести в ней служение, доверенное ему святым отцом папой Франциском. Запрет на въезд на территорию Беларуси архиепископу Тадеушу Кондрусевичу, который является гражданином Республики Беларусь, ККЕБ считает несогласующимся с действующим законодательством Республики Беларусь. Эти и подобные действия отдельных органов власти не способствуют строительству конструктивных отношений между государством и католическим костелом в нашей стране, не служат уменьшению напряженности и преодолению глубокого разделения в обществе», — говорится в заявлении.