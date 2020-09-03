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Любимую не отдадим: митинг сторонников Лукашенко у Дворца железнодорожников
03.09.2020 19:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Митинг сторонников действующего президента Александра Лукашенко прошел в Минске. Участники собрались у Дворца железнодорожников, принесли с собой государственную символику.
На площадке у дворца звучали песни о Беларуси. Участники выступали под уже привычными слоганами: "Любимую не отдадим", "Я, мы – Батька", "За Беларусь". Среди слоганов был и призыв не допустить гражданской войны. Слова поддержки со сцены выразили и в адрес учителей.
Митинги в поддержку президента начались через неделю после выборов, которые прошли 9 августа. На первой акции
Смотрите на видео, как поддерживали действующего президента его сторонники у Дворца железнодорожников.
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Очередной митинг сторонников действующей власти прошел в центре Минска. Смотрите на видео, как белорусы выступали с уже привычными слоганами.
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