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Гайдукевич: новая политическая реальность в Беларуси и интеграция с РФ
03.09.2020 19:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Собеседники в студи обсуждают актуальные темы недели:
© Sputnik / Виктор Толочко
― текущая
― причины и
― перспективы урегулирования и
― новая политическая
― Беларусь перед выбором ― многовекторность или реальное
Полную версию программы "Горизонт событий" смотрите в видеотрансляции.
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