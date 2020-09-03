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Гайдукевич: новая политическая реальность в Беларуси и интеграция с РФ

03.09.2020 19:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Собеседники в студи обсуждают актуальные темы недели: 

© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко видит в протестах в Беларуси влияние Польши, Чехии, Украины и Литвы

― текущая ситуация в стране;

― причины и последствия общественно-политического кризиса;

― перспективы урегулирования и роль в этом Российской Федерации;

― новая политическая реальность ― как страна будет жить дальше;

― Беларусь перед выбором ― многовекторность или реальное Союзное государство?

Полную версию программы "Горизонт событий" смотрите в видеотрансляции.

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На радио Sputnik ― специальный выпуск итоговой программы "Горизонт событий" с участием известного белорусского политика, лидера ЛДПБ, депутата Палаты представителей...
 
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