Беларусь - отдельное, суверенное, независимое государство. Кстати, член ООН с момента основания ООН.

Беларусы - отдельный народ, со своим языком и культурой, со своей многовековой отдельной историей.

То, что языки похожи, и долго жили рядом, вместе, в союзе и т.п. - уже не имеет никакого значения. Языки сербов и хорватов (а также всех народов бывшей Югославии) очень похожи. Чехов и словаков тоже. Не говоря уже о немцах и австрийцах.













Поэтому, мне кажется, не надо говорить: "в сущности, мы один народ", "в сущности, это диалект", "в сущности, это временно отделившаяся часть единого целого" и проч. Нет никакой "сущности". Есть мелкая имперская сучность. От нее пора отказаться.

В соседней стране что-то происходит? Вот пусть и разбираются сами. Есть известная пословица: "Когда государство начинает убивать, оно называет себя Родиной". Можно продолжить: "когда государство называет соседний народ "братским" - жди беды: оккупации, аншлюса или карательной операции".

Поэтому давайте прекратим эти разговоры о "когда-то единой стране" и "братском народе". Тем легче будет и нам, и беларусам.



