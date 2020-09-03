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Депутат Воронецкий: граждане имеют право показать государству свое возмущение

03.09.2020 20:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Депутат Палаты представителей Валерий Воронецкий солидарен с участниками протестных акций, с гражданами, которые возмущены организацией президентских выборов.

Об этом Воронецкий заявил 3 сентября на встрече с избирателями Свислочского округа № 94. Встреча прошла в зале Минского городского дворца культуры и собрала порядка 150 человек, сообщает Радыё Свабода.

Депутат Воронецкий: граждане имеют право показать государству свое возмущение
Фото svaboda.org

«Люди имели право возмутиться тем, как были организованы выборы. И люди имеют право на мирный протест. Мы все должны понимать, что эта страна, эта земля принадлежит народу. И когда-то наши предки защищали ее с кровью, с потом, чтобы мы жили хозяевами на этой земле. Народ — источник власти — имеет право решать, как жить на этой земле», — сказал Валерий Воронецкий.

Он сказал, что «солидарен с тем, что люди возмущены», и подчеркнул, что они «имеют право свое возмущение показать государству».

«К сожалению, вместо того, чтобы с пониманием подойти к этому, выйти на диалог, власти показали силу. Был перейден Рубикон. Та красная линия, за которую переходить было нельзя. Конституция гарантирует нам уважением к нам — гражданам. И категорически не допускает насилия и пыток», — добавил Валерий Воронецкий.

Ранее депутат Воронецкий выступил с призывом расследовать факты насилия со стороны силовиком по отношению к участникам акций протеста. По мнению депутата, по каждому обращению потерпевших необходимо провести надлежащую проверку в соответствии с требованиями закона, а виновные должны быть привлечены к ответственности.

 
 
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Депутат Палаты представителей Валерий Воронецкий солидарен с участниками протестных акций, с гражданами, которые возмущены организацией президентских выборов.
 
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