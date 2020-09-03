«Мы не можем молчать». Современный художественный театр объявил о десятидневной забастовке

Современный художественный театр (СХТ) объявляет забастовку в связи с арестом музыканта, телеведущего и актера Дениса Дудинского, который получил 10 суток ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Как сообщил БелаПАН учредитель и художественный руководитель театра Владимир Ушаков, спектакли не будут идти с 3 по 13 сентября.

«Ровно 10 суток — столько же присудили Дудинскому. Театр продолжит работу, когда Денис выйдет на свободу», — сказал он.

В СХТ Дудинский играет в спектакле в жанре политического фарса «Дракон» по одноименной пьесе-сказке русского советского драматурга Евгения Шварца.

Забастовка театра также связана с последними политическими событиями, происходящими в стране, отметил Ушаков.

По словам худрука, 22 августа коллектив СХТ опубликовал в соцсетях открытое письмо, в котором осудил насилие в отношении мирных граждан, выразил солидарность с коллегами из Купаловского театра, театров кукол, оперы и балета, белорусской драматургии, Белгосфилармонии и актерами из других театров, которые «выходят на улицы, поют и протестуют».

«На сегодня ситуация в стране такова, что мы не можем молчать, мы должны отстаивать свободу слова, свободу мысли, свободу творчества. И призываем это сделать все театры страны. Не молчите, выходите на мирные протесты, отстаивайте свою позицию. Давайте сохраним культуру и искусство вместе! Нет — войне и репрессиям! Да — свободе и миру», — говорилось в письме СХТ.