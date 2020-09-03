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Дмитрий Бекалюк: «Не удивлюсь, если с Новым годом нас будет поздравлять Путин»

03.09.2020 20:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер гражданского протеста против аккумуляторного завода в Бресте высказался о текущей ситуации.

Дмитрий Бекалюк: «Не удивлюсь, если с Новым годом нас будет поздравлять Путин»
Фото: TUT.BY
Дмитрий Бекалюк – один из тех, кто участвовал в организации массовых выступлений брестчан против строительства аккумуляторного завода. Очевидно, что эта тема сейчас отошла на второй план, обещанный референдум так и не объявлен, а новые хозяева завода заняли выжидательную позицию. Однако Дмитрий убежден, что брестчане своими протестами очень сильно повлияли на рост гражданской активности в Беларуси.

– Мы показали всем, что можно и нужно на законных основаниях отстаивать свое право. И это очень важный момент в деле формирования гражданского общества, – сказал активист в интервью «Салiдарнасцi».

Впрочем, перспективы этого большого общенационального протеста видятся ему весьма туманными, если не сказать мрачными:

– Очевидно, что власть и силовики грубо нарушили закон. Пять погибших, 23 пропавших без вести, 450 подтвержденных случаев пыток за время протестов – таковы данные ООН. Конечно, за это виновные должны отвечать. Но пока, к огромному сожалению, ситуация складывается так, что у оппонентов режима нет лидера.

Как бы мы ни относились к Тихановской, за нее проголосовало большинство, и ее действия должны коррелироваться с интересами большинства. Сейчас этого, увы, не происходит. Что будет дальше, не знаю. На мой взгляд, в стане протестующих разброд и шатание.

В такой ситуации люди могут еще две недели походить с флагами по улицам, после чего протесты угаснут. И этим легко воспользуется Россия, которая, для меня это совершенно очевидно, просто так Беларусь не отпустит.

– Вы ожидаете ввода сюда российских войск?

– Нет, зачем войска? Экономически мы сейчас очень уязвимы. На следующей неделе Лукашенко поедет в Москву. Дожать слабого партнера, затем заставить подписать его какие-то документы… Это ведь не сложно на самом деле.

Зная характер Путина, могу предположить, что именно так ситуация и будет развиваться. После чего Беларусь может быть объявлена автономией в составе РФ. Не удивлюсь, если с Новым годом нас будет поздравлять Путин.

– Есть мнение, что в этом случае вся страна, миллионы людей выйдут на улицы. Тогда уже протесты точно не заглохнут…

– Да, они могут продолжаться и будут, скорее всего. Но проблема в том, что даже если 99% людей мирно противостоят 1% хорошо вооруженных сторонников режима, у которых пока еще есть лидер… В истории не было примеров, когда диктаторские режимы падали таким образом.

– Бархатные революции в Восточной Европе? Разве нет?

– Там, в отличие от Беларуси-2020, все же были лидеры, за которыми шли народы этих стран, и, что важно, на их сторону переходили силовики. Если у нас нечто подобное произойдет, тогда есть шанс.

Но очень хотелось бы, чтоб вопрос передачи власти решился бескровно и как можно скорее. Хотя я прекрасно понимаю, что такой вариант, с учетом геополитики и российского фактора, уже маловероятен.
 
Теги: Брест
 
 
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Лидер гражданского протеста против аккумуляторного завода в Бресте высказался о текущей ситуации.
 
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