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В Минске журналисты поддержали задержанных коллег

03.09.2020 20:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минске журналисты различных независимых изданий проводят акцию солидарности с задержанными коллегами. Она началась у здания Министерства внутренних дел.

В Минске журналисты поддержали задержанных коллег
Акция возле МВД / Еврорадио
 Около 50 сотрудников СМИ требовали встречи с министром Юрием Караевым. Предсказуемо он к протестующим не вышел. Но через непродолжительное время к журналистам вышли сотрудники милиции, который оттеснили их от здания МВД в сторону улицы Володарского.

Журналисты с плакатами в руках пошли организованной колонной к Октябрьскому РУВД, их сигналами поддерживают водители проезжающих авто.



Сообщается как минимум об одном задержанном: это фотокорреспондент TUT.by Дмитрий Брушко.

1 сентября после акции студентов были задержаны журналисты Надежда Калинина и Алексей Судников из TUT.by, Андрей Шавлюго из "БелаПАН", Мария Эляшевич, Сергей Щеголев, Никита Недоверков из"КП в РБ". Ночь они провели в Октябрьском РУВД. 
 
Теги: Минск
 
 
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Минске журналисты различных независимых изданий проводят акцию солидарности с задержанными коллегами. Она началась у здания Министерства внутренних дел.
 
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