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Известный телеведущий Дмитрий Кохно тоже получил 10 суток
03.09.2020 21:05 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Несмотря на то, что жена Дмитрия Кохно находится на последнем месяце беременности, судья была неумолима.
Как сообщил портал tut.by, где и когда будет рассматриваться административное дело Дмитрия Кохно, не скрывалось до последнего времени. Беременная жена телеведущего Надежда, лишь за полчаса до слушания смогла узнать, что дело будет рассматриваться в суде Первомайского района судьей Трусевич.
Однако несмотря на все препятствия супруга ведущего, его мать, а также пять журналистов смогли попасть на слушания.
Дмитрию Кохно ставилось в вину участие в уличном шествии 23 августа, в ходе которого он выкрикивал лозунг «Вядучыя з народам».
В качестве доказательства участия в шествии сотрудники милиции приложили фото из Instagram Дмитрия Кохно, на котором он изображен с бело-красно-белым флагом.
Когда судья спросила видна ли Кохно фотография, тот даже пошутил, что фото видит, но не видит количество лайков под ним. Впрочем, телеведущий признал, что действительно принимал участие в шествии и таким образом выражал свою гражданскую позицию относительно происходящих в стране событий. Он попросил судью смягчить наказание и не лишать его свободы, так как жена находится на последнем месяце беременности, а дома 2-летний сын. Однако судья была неумолима и приговорила Дмитрия Кохно к 10 суткам.
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Несмотря на то, что жена Дмитрия Кохно находится на последнем месяце беременности, судья была неумолима.
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