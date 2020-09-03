Известный телеведущий Дмитрий Кохно тоже получил 10 суток

Источник материала: Ежедневник

Несмотря на то, что жена Дмитрия Кохно находится на последнем месяце беременности, судья была неумолима.

Как сообщил портал tut.by, где и когда будет рассматриваться административное дело Дмитрия Кохно, не скрывалось до последнего времени. Беременная жена телеведущего Надежда, лишь за полчаса до слушания смогла узнать, что дело будет рассматриваться в суде Первомайского района судьей Трусевич.

Однако несмотря на все препятствия супруга ведущего, его мать, а также пять журналистов смогли попасть на слушания.

Дмитрию Кохно ставилось в вину участие в уличном шествии 23 августа, в ходе которого он выкрикивал лозунг «Вядучыя з народам».

В качестве доказательства участия в шествии сотрудники милиции приложили фото из Instagram Дмитрия Кохно, на котором он изображен с бело-красно-белым флагом.

Когда судья спросила видна ли Кохно фотография, тот даже пошутил, что фото видит, но не видит количество лайков под ним. Впрочем, телеведущий признал, что действительно принимал участие в шествии и таким образом выражал свою гражданскую позицию относительно происходящих в стране событий. Он попросил судью смягчить наказание и не лишать его свободы, так как жена находится на последнем месяце беременности, а дома 2-летний сын. Однако судья была неумолима и приговорила Дмитрия Кохно к 10 суткам. Именно столько же получил и другой телеведущий и певец Денис Дудинский .