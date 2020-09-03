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Realme 7 и Realme 7 Pro представлены официально. Цена - от 205 долларов
Источник материала: Tut.by
Realme представила новые смартфоны среднего класса — Realme 7 и Realme 7 Pro. Характеристики и цены гаджетов опубликованы на ресурсе
Realme 7
Младшая модель оснащается сканером отпечатков пальцев, совмещенным с клавишей питания на правой грани корпуса. В активе также слот для одновременной установки как двух SIM-карт, так и карты памяти microSD. Фронтальная камера размещена в вырезе в форме буквы «О» в левом углу экрана.
Диагональ IPS-панели разрешением Full HD+ равняется 6,5 дюйма. Важно, что поддерживается режим отображения картинки в 90 Гц. Процессором выступает MediaTek Helio G95 (12-нм техпроцесс). Оперативной памяти — от 6 до 8 ГБ типа LPDDR4X, постоянного хранилища — 64 или 128 ГБ (UFS 2.1). Аккумулятор при этом — на целых 5000 мАч. Есть поддержка 30-ваттной проводной зарядки.
Основная камера состоит из модулей на 64 Мп, 8 Мп («ширик»), 2 Мп (портрет, ч/б) и 2 Мп (макро). Фронтальная камера — на 16 Мп.
Стартовая цена гаджета — около 205 долларов. Продажи в Индии начинаются 10 сентября, о сроках появления в других регионах пока не сообщается.
Realme 7 Pro
Старшая, немного более технически продвинутая модель. Сканер отпечатков пальцев тут уже встроен в экран, есть также слоты для установки сразу двух «симок» и карты памяти. Селфи-камера — в отверстии в панели, как в и обычном Realme 7.
Характеристики аппарата такие: экран с AMOLED-матрицей на 6,6 дюйма (Full HD+), процессор Snapdragon 720G (8-нм техпроцесс), 6/8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, а также аккумулятор на 4500 мАч. Но есть два момента. По какой-то причине экран смартфона не поддерживает режим 90 Гц, а только стандартные 60 Гц. При этом девайс поддерживает 65-ваттную зарядку, которая, по словам производителя, может восполнить заряд батареи за 34 минуты.
Основная камера повторяет таковую в Realme 7. А разрешение фронтального датчика возросло до 32 Мп.
Стартовая цена девайса — около 270 долларов.
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Realme представила новые смартфоны среднего класса.
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