Фотограф tut.by Дмитрий Брушко освобожден, его обвиняют в мелком хулиганстве

Задержанный возле здания МВД фотограф портала tut.by Дмитрий Брушко освобожден из УВД Октябрьского района Минска, на него составлен протокол по ст. 17.1 КоАП (мелкое хулиганство).



Фото со страницы Дмитрия Брушко в соцсети

Брушко пришел к МВД, где собрались журналисты, требовавшие встречи с министром Юрием Караевым, чтобы обсудить задержания журналистов во время работы на акциях протеста. После того как из здания вышли сотрудники портала tut.by, которые пытались договориться о встрече, силовики потребовали от представителей СМИ спуститься вниз по улице Городской Вал, на которой расположено ведомство. В этот момент Брушко, шедший спиной, случайно толкнул неизвестного в маске, который вел видеозапись.

По словам Брушко, чуть позже он бежал сделать снимок и, стремясь на узком участке не толкнуть беременную коллегу, задел этого же человека, который оказался сотрудником милиции. В РУВД к журналисту относились «адекватно», физическая сила не применялась, однако, по мнению милиции, их сотрудника Брушко толкнул преднамеренно, из хулиганских побуждений.

После задержания Брушко журналисты пошли по центральным улицам города к УВД Октябрьского района, где дожидались освобождения коллеги.