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Власти закрывают интернет для госорганизаций

03.09.2020 21:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Для государственных организаций будет ограничен доступ к иностранным веб-сайтам. Речь идет об организациях, пользующихся услугами интернет-провайдера «Деловая сеть».

«С 15.09.2020 для ваших организаций будут заблокированы иностранные DNS-сервера во исполнение требований к уполномоченным поставщикам интернет-услуг. Просим использовать специально выделенный DNS-сервер 212.98.160.60.», — говорится в сообщении провайдера.

Компания «Деловая сеть» входит в список поставщиков, уполномоченных предоставлять услуги государственным органам и организациям в соответствии с приказом Оперативно-аналитического центра при президенте (ОАЦ) № 408 от 6 декабря 2019 года.

Уполномоченные компании, подчеркивается в сообщении, должны соответствовать требованиям положения о порядке определения уполномоченных поставщиков услуг (приказ ОАЦ № 60 от 02.08.2010 в редакции приказа ОАЦ № 408 от 06.12.2019).

Положение определяет набор требований к организационным, программным и программно-аппаратным решениям интернет-оператора. В сферу ответственности уполномоченных поставщиков входят: система обработки DNS-запросов пользователей с исключением прямого использования иностранных DNS-серверов, фильтрация трафика от вредоносного программного обеспечения и вторжений, глубокий анализ сетевых пакетов в режиме реального времени и защита от распределенных атак (DDoS).

 
 
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Для государственных организаций будет ограничен доступ к иностранным веб-сайтам. Речь идет об организациях, пользующихся услугами интернет-провайдера «Деловая...
 
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