«Деловая сеть» заявила о блокировке иностранных DNS для госорганизаций. Что это значит

Источник материала: Tut.by

На сайте интернет-оператора «Деловая сеть» появилось сообщение о том, что с 15 сентября для государственных органов и организаций будут заблокированы иностранные DNS-сервера. Ранее ОАЦ пояснял, что это означает.





Вот какое сообщение приводится на сайте компании:

«Вниманию государственных органов и организаций, являющихся клиентами „Деловой сети“. С 15.09.2020 для ваших организаций будут заблокированы иностранные DNS сервера во исполнение требований к уполномоченным поставщикам интернет-услуг. Просим использовать специально выделенный DNS сервер 212.98.160.60».

Там же добавляется, что «Деловая сеть» входит в список поставщиков, которые могут предоставлять услуги связи государственным органам и организациям. Такие компании должны соответствовать требованиям положения о порядке определения уполномоченных поставщиков услуг (приказ ОАЦ № 60 от 02.08.2010 в редакции приказа ОАЦ № 408 от 06.12.2019).

Что это значит

Сообщения о запрете использования иностранных DNS-серверов в государственных организациях начали приходить еще в июле. Некоторые тогда расценили это как способ «перекрыть связь с внешним миром». Чтобы исключить домыслы и внести ясность, мы просили ОАЦ ответить на несколько вопросов: чем продиктован выбор в пользу отечественных DNS-серверов? Может ли это означать, что при необходимости государственным органам и организациям закроют доступ к определенным зарубежным сайтам?

В комментарии для 42.TUT.BY ОАЦ тогда пояснял, что «исключение прямого использования иностранных DNS-серверов позволяет повысить уровень обеспечения кибербезопасности национального сегмента сети Интернет».

— Domain Name System (DNS) — это система, предназначенная для получения сведений об IP-адресе ресурса в ответ на запрос с указанием его доменного имени. В классической реализации DNS запрос и ответ передаются в открытом виде. При этом отсутствие контроля за использованием DNS-серверов позволяет злоумышленникам (включая разведывательные службы иностранных государств) незаметно проводить атаки типа MITM, pharming, а также ряд иных.

Касательно вопроса об ограничении доступа государственных органов и организаций к определенным зарубежным сайтам сообщаем, что ограничение доступа к интернет-ресурсу осуществляется в соответствии со статьей 51 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

Порядок осуществления такого ограничения регламентирован постановлением Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, Министерства связи и информатизации Республики Беларусь и Министерства информации Республики Беларусь от 3 октября 2018 г. «Об утверждении положения о порядке ограничения (возобновления) доступа к интернет-ресурсу».