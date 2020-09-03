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«Йокерит»: в Беларуси сейчас не время играть в хоккей

03.09.2020 22:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Финский хоккейный клуб «Йокерит» не прилетел в Минск на сегодняшнюю игру с «Динамо» в рамках КХЛ по соображениям безопасности.

В комментарии на сайте «Йокерита» отмечается, что клуб обращался в Минск с просьбой перенести игру, но получил отказ. Утром в день матча было принято решение отменить поездку.

«Последние дни мы поддерживаем тесный контакт с КХЛ и минским «Динамо». Мы дали понять, что сейчас не время играть в хоккей в Беларуси», — заявил президент финского клуба Яри Курри.

КХЛ засчитала «Йокериту» техническое поражение.

Комментария «Динамо» пока нет.

 
Теги: Минск
 
 
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Финский хоккейный клуб «Йокерит» не прилетел в Минск на сегодняшнюю игру с «Динамо» в рамках КХЛ по соображениям безопасности.
 
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