«Йокерит»: в Беларуси сейчас не время играть в хоккей

Финский хоккейный клуб «Йокерит» не прилетел в Минск на сегодняшнюю игру с «Динамо» в рамках КХЛ по соображениям безопасности.

В комментарии на сайте «Йокерита» отмечается, что клуб обращался в Минск с просьбой перенести игру, но получил отказ. Утром в день матча было принято решение отменить поездку.

«Последние дни мы поддерживаем тесный контакт с КХЛ и минским «Динамо». Мы дали понять, что сейчас не время играть в хоккей в Беларуси», — заявил президент финского клуба Яри Курри.

КХЛ засчитала «Йокериту» техническое поражение.

Комментария «Динамо» пока нет.