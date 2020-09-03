Вечер в Минске. Автозаки у медуниверситета, провластный митинг и движ в «спальниках»

Источник материала: Onliner Новый поствыборный день. В МВД говорят, что вчера было задержано 24 гражданина, из них трое — студенты. Латвия просит не проводить чемпионат мира по хоккею в Беларуси. В минском дворе на улице Червякова срезают красные и белые ленты. Следим за всеми событиями четверга здесь. Есть о чем рассказать? Стали очевидцем важных событий? Пишите в наш Telegram-бот . Это анонимно и быстро.

Активность сместилась в «спальники»

После того как стемнело, активность переместилась с центральных улиц в «спальники». Практически во всех жилых районах Минска на улицу вышли люди и гуляют этим теплым вечером. Вот какая атмосфера царит на Матусевича.

А так минчане проводят время в Лебяжьем.

Не менее многолюдно в Малиновке.

В «Новой Боровой» почти полноценный фестиваль. Примечательно, что сегодня в модный загородный квартал пожаловали сотрудники милиции с мегафонами, призывавшие жителей НБ разойтись. На что новоселы вполне резонно заметили: «Это наш двор, наша площадь, что хотим, то и делаем». Спустя некоторое время силовики ушли.

Без задержаний сегодня вечером не обошлось. Как сообщают читатели, в 19:44 на Логойском тракте сотрудники милиции задержали девушку. В подтверждение слов есть видео. Незарегистрированный правозащитный центр «Вясна» сообщает даже о трех задержанных.

На площади Независимости снова собрались люди

На площади Независимости, как и во все предыдущие вечера, собрались люди всех возрастов. Сегодня их около полусотни. Что примечательно, проход на главную площадь города был свободным — никаких тебе цепочек из силовиков на подходах. Большого скопления людей в форме не видно, только несколько сотрудников прогуливается неподалеку.









Как и вчера, к толпе, состоящей преимущественно из людей, имеющих бело-красно-белую символику, приехал мужчина на велосипеде с красно-зеленым флагом, украшенным серпом и молотом. Мужчина предложил собравшимся «поменяться ролями»: они будут кричать «За батьку», а он «Жыве Беларусь». В ответ люди начали скандировать «Мы один народ».





В какой-то момент на площади появилась Нина Багинская, которую люди приветствовали аплодисментами и скандированием ее имени. Женщина по традиции пришла с большим бело-красно-белым флагом.

Буквально несколько минут спустя произошло то, чего явно не ожидали силовики. Когда на площади появились сотрудники милиции с громкоговорителями и попросили всех разойтись, люди взяли и разошлись. Толпа сместилась к проезжей части, скандируя «Это наш город». Белорусы выстроились вдоль дороги напротив Мингорисполкома в цепочку, им сигналят автомобили.





После этого «маневра с цепочкой» люди вернулись на привычное место недалеко от костела. В то же время на площади появились люди в масках (пока немного). После выкрикивания лозунгов белорусы запели «Купалiнку».

Вскоре на площадь подошла колонна девушек. Часть из них — те, кто вязал шарфики на ступенях музея. Теперь здесь около трехсот человек. Начался вечерний «фэст»: люди поют песни, танцуют, некоторые довязывают свои шарфики.









События продолжают развиваться. На проезжей части припарковался серебристый микроавтобус без номеров. Из него вышли люди в масках, правда, не в привычной для большинства форме: болотного цвета, без четырех букв на спине. Зато с дубинками и рациями.





Примерно в это же время из костела вышли верующие и прошли крестным ходом за спинами собравшихся. Прихожане и священнослужители стоят возле костела.

Встреча на площади подошла к концу. Люди начали расходиться, напевая «Калыханку». В отличие от предыдущих дней, сегодня собравшихся не пытались «деморализовать» советскими песнями, доносящимися из динамиков, также не звучали и призывы немедленно разойтись с угрозой применения физической силы. Серебристый микроавтобус без номеров все так же припаркован у дороги, но силовики никого не задерживали и даже близко не подходили.





Депутат Палаты представителей: «Конституция категорически не допускала унижение нашего достоинства»

Минчане продолжают инициировать встречи со своими депутатами. Сегодня во Дворец культуры камвольного комбината приехал Валерий Воронецкий — один из немногих действующих чиновников, кто высказался по поводу насилия, необходимости диалога и ошибок власти. Вот что он произнес сегодня:

«К сожалению, вместо того чтобы с пониманием отнестись к мирному протесту и выйти на диалог, власть продемонстрировала силу. Но дело не в силе даже, мы видим массу примеров в мире... Вопрос в том, что был перейден Рубикон. Потому что Конституция категорически не допускала унижение нашего достоинства и насилия. Но мы увидели, когда получили доступ в интернет, как много насилия было в отношении наших детей. Это не могло не вызвать реакции. Мало осталось таких, кто не переживал происходящее.

Прошло время, пик напряжения. И здесь нужен был от власти, от депутатов, силового блока обычный нормальный разговор со своими людьми. Более того, недопустимы действия, которые дальше подливают масла в огонь. А мы видим, что на днях происходило в отношении студенческих протестов и журналистов, запрет на въезд архиепископа. Такого быть не должно. Это мой долг как депутата говорить об этом».





Автозаки возле медуниверситета

По традиции мирные протестные цепочки выстраиваются и в других районах города. Студенты медицинского университета снова вышли на проспект Дзержинского. Этим вечером здесь было неспокойно. Сначала со стороны милиции произошла попытка задержать одного из участников акции, но студенты стали в сцепку и не дали своего товарища в обиду.

Затем у медуниверситета появились автозаки, прямо ко входу подъехала машина милиции. «Вахтерши БГМУ не пустили ребят в главный корпус скрыться от силовиков», — сообщает Telegram-канал «Рупар БДМУ».









На Червякова своя атмосфера

Жители многоэтажек на улице Червякова уже который вечер устраивают небывалые перформансы: танцы, песни, муралы, ленты. Сегодня они снова поразили жителей Минска: десятки человек изобразили бьющееся бело-красно-белое сердце. Многие иностранцы отмечают, что белорусы — креативный народ, но вот теперь, похоже, найдено место наивысшей концентрации креатива.

Акция на ступеньках художественного музея

На ступеньках Национального художественного музея проходит необычная акция — девушки пришли сюда с пряжей красного и белого цвета. Вместе хотят связать одно большое полотно. Говорят, это дело нескольких дней.

















У ДК железнодорожников проходит провластный митинг

В эти минуты многолюдно у Дворца культуры железнодорожников на улице Чкалова, где проходит митинг в поддержку действующей власти. Звучат патриотичные песни, реют флаги. Люди скандируют: «Мы победили! Нас большинство». Среди прочих выступающих слово взял мужчина, назвавший себя директором группы IT-компаний (названия, впрочем, не сообщил). Он попросил прощения от лица других компаний, которые «не разобрались, что есть что».



















МВД — об угрозах учителям и депутатам

В Беларуси возбуждено 23 уголовных дела по факту угроз применения насилия в отношении учителей, депутатов, госслужащих и членов избирательных комиссий. Всего же в августе этого года милиция зарегистрировала 30 заявлений подобного рода. В пресс-службе МВД отмечают, что работают над установлением личностей правонарушителей совместно со Следственным комитетом.

«Большинство угроз госслужащим, депутатам, учителям, членам избирательных комиссий поступает на служебные и личные телефоны, размещенные в свободном доступе в сети интернет, — сообщает Telegram-канал МВД. — Следует отметить, что анонимность распространения угроз не является препятствием на пути установления лиц, причастных к данному преступлению. На сегодня у правоохранителей достаточно для этого средств и ресурсов. Проведенный анализ позволяет утверждать, что основная масса правонарушителей — это молодежь, которая до выборов политикой не интересовалась».

Что происходит в Солигорске после пресс-конференции

Сегодня днем в Солигорске прошла пресс-конференция стачкома «Беларуськалия». Обошлось без задержаний и повышенного интереса со стороны силовиков. Представители объединения так комментируют обстановку на предприятии, которое, по словам руководства и чиновников, работает в штатном режиме:

— Работают исключительно по технике безопасности. А из-за того, что на предприятии условия охраны труда не всегда соблюдаются (например, отсутствует должная вентиляция в шахтах, используются неисправные инструменты), люди просто не работают или делают это очень медленно. По сути, ни один из шести рудников не функционирует на полную мощность. Поэтому и планы не выполняются, — отмечает член стачкома Дядюк Виталий.





Также стачкомовцы говорили о беспрецедентном давлении как на них, так и на сочувствующих сотрудников предприятия. Вечером же поступила информация, что люди в форме заинтересовались родным братом одного из активистов.

— Николай ехал по городу на своем автомобиле, остановился по требованию ГАИ. Потом началось что-то непонятное: речь зашла то ли об уголовном деле, то ли о проверке. Николая доставили в РОВД, а потом привезли в квартиру, где и начался обыск.

Один из эпизодов общения солигорчанина и милиционера попал на видео. Как понятно из ролика, в отношении Николая возбуждены уголовные дела по статьям 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») и 364 («Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел») Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Также сотрудник милиции, который ознакомлял Николая с документами, даже после многочисленных просьб отказался представиться перед камерой: «Я сотрудник в форме». Правда, позже он отметил: «Я вам представился там десять раз». Солигорчанина усадили в «гражданский» автомобиль Geely, отказавшись ответить на вопрос, куда везут гражданина.

Забастовка СХТ

Худрук Минского современного художественного театра Владимир Ушаков написал на своей странице в Facebook, что его работники объявили о забастовке в знак протеста против задержания телеведущего Дениса Дудинского.

«10 суток СХТ МИНСК работать не будет. ЗАБАСТОВКА», — написал Ушаков в своем посте.

Ковалькова и Дылевский получили еще 15 суток

В суде Центрального района Минска планировались заседания по делам членов президиума Координационного совета Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского. Первой предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 23.24 КоАП РБ, второму — ч. 1 ст. 23.34 КоАП РБ.

Заседания были назначены на 10:50. Напомним, 25 августа Ковалькова и Дылевский получили по 10 суток административного ареста, который отбывали в Жодино. Не зарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Вясна» в итоге сообщил, что члену президиума КС Ольге Ковальковой дали еще 15 суток. То же решение было принято и по Дылевскому.

Матч «Динамо» Минск — «Йокерит» перенесен

Запланированная на 3 сентября игра не состоится. О причинах КХЛ сообщит дополнительно, говорится на официальном сайте лиги.

Ранее появилась информация, что «Йокерит», который должен был сегодня играть на матче КХЛ в Минске, не вылетел из Финляндии. Об этом сообщала газета IltaLehti.

«Самолет должен был отправиться в Минск в 13:00. Однако в аэропорту команда так и не появилась. Отменен и рейс Finnair в Минск», — писало издание.

Мишустин прибыл в Минск

Российского премьера в белорусской столице сопровождает правительственная делегация — в нее вошли, в частности, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Алексей Оверчук, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр культуры Ольга Любимова и глава Минспорта Олег Матыцин, а также министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Поездка главы российского правительства в Минск предваряет переговоры на высшем уровне, которые должны состояться в рамках запланированного в течение ближайших двух недель визита в РФ белорусского президента, передает ТАСС.

У Лукашенко кадровый день

Валерий Вакульчик, который до настоящего времени работал в должности председателя КГБ, назначен госсекретарем Совета безопасности.

Иван Тертель, который ранее руководил КГК, назначен председателем КГБ.

Исполнять обязанности председателя КГК будет Василий Герасимов, до настоящего времени — первый зампред ведомства.

Вячеслав Россолай назначен заместителем председателя Государственного военно-промышленного комитета.

Анатолий Сивак, который возглавлял Мингорисполком, назначен вице-премьером.

Владимир Кухарев, ранее занимавший пост вице-премьера, назначен председателем Мингорисполкома.





Вчера было задержано три студента

«Численность участников протестных акций составила по стране около тысячи человек. Несанкционированные массовые мероприятия отмечены в четырех регионах республики на территории восьми населенных пунктов, — говорится в сообщении МВД. — За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 24 гражданина, из них три студента. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям водворены в места содержания задержанных 16 человек».

В нескольких районах над Минском появились бело-красно-белые флаги

В Минске не утихает борьба между протестующими, которые выбрали своим символом бело-красно-белый флаг, и силовиками, решившими избавляться от этих флагов любой ценой, даже если приходится нанимать подъемные краны и альпинистов. По этому линку представлена полная хроника.





Премьер Латвии против совместного ЧМ по хоккею с Беларусью

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш подтвердил, что на заседании правительства обсуждалось письмо в Международную федерацию хоккея, где его страна призовет ИИХФ перенести ЧМ-2021 из Беларуси в другую страну. По словам премьер-министра, позиция правительства не изменилась.

— Мы начинаем переговоры с Международной федерацией хоккея о переносе одной части чемпионата из белорусской столицы в другое место, — сказал Кариньш.

Напомним, ранее Латвия и Беларусь получили право совместного проведения ЧМ в 2021 году.





— Если федерация ИИХФ откажется и ситуация в Беларуси не изменится, правительство может решить, что Латвия не будет участвовать в хоккейном чемпионате 2021 года, — подчеркнул Кариньш, сообщает belarushockey.com .

И еще хоккей.

Фан-клуб «Йокерита» собирается бойкотировать домашние матчи своей команды, если сегодняшняя игра против минского «Динамо» состоится. Напомним, в четверг начинается сезон КХЛ. Для минской команды он стартует домашней игрой с представителем Финляндии. Старт — в 18:10.

Ранее фан-клуб минского «Динамо» объявил бойкот домашних матчей клуба.