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Лукашенко: Необходимо переформатировать деятельность КГБ и КГК
03.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых руководителей ключевых ведомств, сообщает телеканал «МИР 24».
Госсекретарем Совбеза стал Валерий Вакульчик. До этого он занимал должность председателя КГБ. Сейчас на этом месте Иван Тертель – он покинул кресло председателя Комитета госконтроля. Исполнять обязанности главы ведомства будет Василий Герасимов. Лукашенко подчеркнул, что Комитеты госконтроля и госбезопасности должны работать вместе и согласованно, особенно по вопросам борьбы коррупцией и финансовым преступлениям.
Кроме того, Анатолий Сивак назначен вице-премьером, а должность мэра Минска занял Владимир Кухарев. До этого он был в кресле заместителя главы правительства.
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Президент назначил новых госсекретаря Совбеза, председателя КГБ и Комитета госконтроля, а также вице-премьера и мэра Минска.
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