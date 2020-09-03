Лукашенко: Необходимо переформатировать деятельность КГБ и КГК

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых руководителей ключевых ведомств, сообщает телеканал «МИР 24».

Госсекретарем Совбеза стал Валерий Вакульчик. До этого он занимал должность председателя КГБ. Сейчас на этом месте Иван Тертель – он покинул кресло председателя Комитета госконтроля. Исполнять обязанности главы ведомства будет Василий Герасимов. Лукашенко подчеркнул, что Комитеты госконтроля и госбезопасности должны работать вместе и согласованно, особенно по вопросам борьбы коррупцией и финансовым преступлениям.

«Надо освободить КГБ от несвойственных ему функций. Думаю, он всегда будет глазами, ушами для Комитета государственного контроля по основным вопросам деятельности, а основную тяжесть по расследованию, ведению этих дел, доведению до суда вместе с прокурором – этим будет заниматься Комитет государственного контроля. Поэтому вот эта связка для меня очень важна в нашем государстве. В этом направлении вам придется переформатировать деятельность и Комитета госбезопасности, и Комитета госконтроля», – сказал Александр Лукашенко.

Кроме того, Анатолий Сивак назначен вице-премьером, а должность мэра Минска занял Владимир Кухарев. До этого он был в кресле заместителя главы правительства.