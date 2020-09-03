Москва не торопится открывать закрома перед Лукашенко

Российский премьер Михаил Мишустин, будучи 3 сентября в Минске, вдоволь наговорился с белорусскими партнерами про политику, особенно западную угрозу. Но что в сухом остатке, если брать чисто экономические вопросы?



Фото пресс-службы правительства России

Само нынешнее сближение между Минском и Москвой происходит на почве антизападничества. Александр Лукашенко, которому резко понадобилась кремлевская поддержка, стал винить в заговоре против Беларуси (а заодно и против России) страны Евросоюза, США, Украину, то есть врагов Москвы, хотя вся его президентская кампания строилась на имидже защитника независимости как раз-таки от коварной восточной соседки.

Почему вдруг всплыла тема отравления Навального

Сегодня белорусский премьер Роман Головченко на встрече с Мишустиным сыпал политизированными тирадами вроде этой: «Полагаю, что ваш визит будет убедительным доказательством братских отношений в это непростое время, когда Беларусь подверглась массированному давлению извне тех сил, которые пытались и до сих пор пытаются опрокинуть государство».

Лукашенко же для встречи с высоким гостем припас и вовсе сенсационную историю : мол, радиоперехват белорусских военных свидетельствует, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального ядом «Новичок» — это фейк. И придумана эта фальсификация, дескать, для того, «чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси».

Таким образом Лукашенко убивает двух зайцев. Во-первых, помогает Кремлю отмыться от обвинений в отравлении неугодных персон. Во-вторых, как бы подначивает Путина: вот видишь, враги хотят вбить между нами клин, но ты же не поддашься, поддержишь!

Задолженность за газ: договорились договориться

Короче, спекуляций на тему коварного Запада сегодня прозвучало много, однако по идее Мишустин должен быть прежде всего развязывать с белорусами финансово-экономические проблемы, которых в двусторонних отношениях воз и маленькая тележка.

И что же развязали? Здесь все выглядит очень скупо. Лукашенко еще 27 августа похвалился, что условился с Путиным о рефинансировании одного миллиарда долларов из белорусского долга перед Россией. Но после сегодняшнего визита Мишустина этот вопрос так и не прояснился. Москва, как видим, не спешит распахивать закрома.

Российский премьер сообщил лишь, что стороны договорились «по нашим взаимным вопросам, связанным с оплатой энергоносителей».

Судя по всему, имеется в виду проблема белорусской задолженности за российский газ. Сегодня министр энергетики РФ Александр Новак, входивший в состав российской делегации, сообщил, что эта задолженность достигла уже 328 млн долларов. По его словам, стороны договорились в ближайшее время урегулировать вопрос во взаиморасчетах за поставленный газ.

Что ж, дай бог, однако это только маленький узелок двусторонних противоречий.

Скидок не будет без «углубления интеграции»

В принципе же Минск хотел бы получать газ и нефть подешевле. Лукашенко не раз пенял Москве, что та с учетом плеча доставки продает газ немцам дешевле, чем белорусам. Второй чувствительный для Минска вопрос — компенсация последствий налогового маневра в российской нефтянке, который постепенно, но неуклонно выводит цену нефти для Беларуси на мировой уровень.

По итогам переговоров в Минске Новак сообщил лишь, что «мы будем в ближайшее время обсуждать условия поставок нефти и газа на 2021-й и последующие годы». Также министр отметил, что формула ценообразования на нефть остается неизменной. О компенсации ничего не было сказано.

Иными словами, Москва пока не торопится делать щедрые жесты. И это не удивительно.

Путин в декабре прошлого года четко дал понять , что не считает нужным давать Беларуси дешевый газ в условиях «недорешенности вопросов союзного строительства».

Комментируя желание Минска получать газ по ценам Смоленской области, российский президент тогда выставил длинный список условий: «Для этого нужны общие правила в виде законов, в том числе в сфере налогообложения, в сфере дотационной политики, в сфере поддержки из бюджетов различных уровней тех или иных отраслей. Для этого даже нужны общие наднациональные органы, контрольные и эмиссионные, должны общие правила в сфере антимонопольной политики работать, а может быть, и общий орган. Это огромная работа…»

Компенсацию за налоговый маневр высокопоставленные российские чиновники тоже связывали с «углублением интеграции», в частности — с унификацией налоговых систем.

России важно посильнее привязать к себе Беларусь

В декабре прошлого года Лукашенко не согласился подписать дорожные карты «углубления интеграции». Позже он заметил: российская сторона понимает интеграцию как инкорпорацию.

Но сейчас жизнь прижала белорусского правителя как никогда. И в Москве были бы большими глупцами, если бы не воспользовались моментом.

Мы можем только гадать, какие условия выставил Кремль в обмен на поддержку Лукашенко в условиях острейшего внутриполитического кризиса. Не исключено, что речь может идти о продаже лакомых активов вроде Минского завода колесных тягачей, размещении российских военных баз (хотя пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков это пока отрицает).

Да, и сегодня Новак сообщил, что на переговорах премьеров обсуждалась возможность перебросить нефтепотоки из Литвы в российские порты, в частности Усть-Лугу.

Лукашенко в запале пообещал таким образом отомстить литовцам, которые приютили его соперницу на выборах Светлану Тихановскую и ввели санкции. Но экономически перевод транзита на российские порты может оказаться невыгодным Беларуси. Вдобавок это усиливает привязку к России, подрубает политику диверсификации внешнеэкономических связей.

Сторонникам перемен придется еще и защищать независимость

Но это еще цветочки. Если Лукашенко под давлением жесточайших для него обстоятельств подпишет дорожные карты «углубления интеграции», да еще включая 31-ю , предусматривающую единую валюту и наднациональные органы, то превращение Беларуси в российский протекторат может стать лишь вопросом времени.

Понятно, что если внутренняя ситуация более-менее устаканится и Лукашенко почувствует себя увереннее, он, как это бывало уже не раз, станет всячески откручиваться от требований Москвы. Но в условиях, когда его внутренняя легитимность подорвана, мосты в отношениях с Западом сожжены и страну вот-вот накроет глубочайший экономический кризис, простор для маневра у белорусского вождя схлопывается.

Так что белорусский сюжет становится еще более драматичным. Перед сторонниками перемен наряду с задачей сменить режим во весь рост встает задача защитить независимость.