Депутат Воронецкий: выборы были проведены таким образом, что они не вызывают доверия у граждан

С критикой того, как были проведены президентские выборы в Беларуси 9 августа, и реакции властей на массовые протесты после них на встрече с избирателями в Минске вечером 3 сентября выступил член постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, экс-дипломат Валерий Воронецкий.





По мнению депутата, за последнее время в общественном сознании произошли кардинальные изменения, связанные с тем, что «мы стали действительно чувствовать себя одной семьей — нацией, ответственной за ситуацию в стране».

«К сожалению, наверное, произошла такая ситуация, когда потребности общества пришли в противоречие со сложившимися общественными отношениями, которым 20-25 лет. Для нашего XXI века это, конечно, очень длительное время. Есть несоответствие, которое вылилось в очень острый кризис, который мы все переживаем», — отметил Воронецкий.

По его мнению, триггером кризиса явилось то, как были проведены президентские выборы. «Я думаю, совершенно абсолютное большинство людей разделяет такой подход: они были проведены таким образом, что они не вызывают доверия у граждан, — заявил парламентарий. — Конечно, за это большая ответственность лежит на Центральной избирательной комиссии и в целом на власти. Хотя Конституция всю ответственность за проведение выборов возлагает на ЦИК, и практически наше законодательство не дает особых возможностей ни гражданам, ни наблюдателям для апелляции по самим процедурам, по нарушениям».

По мнению Воронецкого, избирательное законодательство должно быть кардинально изменено и соответствовать требованиям, которые сегодня предъявляются международными организациями и белорусским обществом. Избирательный процесс, подчеркнул он, должен быть справедливым и транспарентным: «Мы должны быть уверены в том, что наши голоса не пропали, их не украли, их не изменили, их не сфальсифицировали. Вот над этим нужно обязательно работать».

Воронецкий напомнил, что об этом неоднократно говорилось по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. «К сожалению, мы не сумели своевременно внести эти изменения, и в этом смысле в том числе на законодателях и на мне лично лежит эта ответственность — за то, что мы не настояли и не обеспечили изменений законодательства», — сказал депутат.

«И, конечно же, люди, мы с вами имели право на то, чтобы возмутиться или даже негодовать по поводу того, как этот процесс был организован. И люди имеют право на мирный протест — это очевидно», — считает Воронецкий.

По его мнению, в подсознании чиновника, депутата и любого представителя власти должно быть понимание, что «эта страна, эта земля принадлежит народу». «Народ — источник власти — имеет все основания для того, чтобы определять то, как жить на этой земле, как организовывать жизнь в наших городах, поселках и селах, — добавил он. — Я здесь солидарен с тем, что люди возмущены и они имеют право свой протест вылить каким-то образом и показать, что они не согласны».

Член комиссии по международным делам выразил сожаление по поводу того, что власти не отнеслись с пониманием к требованиям протестующих и не пошли на диалог.

«Власть продемонстрировала силу. Но дело не в силе, если это все делается в соответствии с законодательством, мы видим массу примеров в Европе и мире. Вопрос в том, что был пройден рубикон — та красная черта, за которую переходить нельзя, потому что Конституция гарантирует уважение к нашим свободам, к нашему достоинству и категорически не допускает насильственного отношения, тем более пыток», — заявил Воронецкий.

Депутат сообщил, что ему известно о множестве фактов «прямого беспредела» со стороны силовиков. «Это не могло не вызвать соответствующей реакции. Наверное, очень мало есть людей в нашей стране, которые не переживают за то, что произошло», — подчеркнул он.

Пик напряженности прошел, считает Воронецкий, и со стороны представителей власти нужен «обычный, нормальный прямой диалог с людьми», однако продолжаются «недопустимые действия»: задержания участников студенческих протестов, журналистов во время исполнения ими своих обязанностей.

«Это все те вещи, которые не способствуют успокоению ситуации, установлению закона и согласия в обществе», — заключил Воронецкий.