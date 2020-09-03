«Йокерит» объяснил, почему отказался лететь в Минск

Источник материала: Tut.by

В хельсинкском «Йокерите» заявили, что сейчас «не лучшее время для хоккея в Беларуси», а также отметили, что главным фактором отказа от полета в Минск стали вопросы безопасности.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Джокеры» несколько раз обращались в минское «Динамо» с просьбой перенести игру, но каждый раз получали отказ. Наконец, в четверг было принято решение отказаться от поездки в целях безопасности.

«В последние дни мы поддерживали активный контакт с «Динамо», давая понять, что сейчас не лучшее время для хоккея в Минске. Далее мы продолжим серию в обычном режиме и сыграем в субботу с рижским «Динамо», — сказал генменеджер «Йокерита» Яри Курри.

Напомним, что «Йокерит» отказался лететь на игру с минским «Динамо». За это лига присудила финскому клубу техническое поражение.