ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Йокерит» объяснил, почему отказался лететь в Минск

04.09.2020 06:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В хельсинкском «Йокерите» заявили, что сейчас «не лучшее время для хоккея в Беларуси», а также отметили, что главным фактором отказа от полета в Минск стали вопросы безопасности.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Джокеры» несколько раз обращались в минское «Динамо» с просьбой перенести игру, но каждый раз получали отказ. Наконец, в четверг было принято решение отказаться от поездки в целях безопасности.

«В последние дни мы поддерживали активный контакт с «Динамо», давая понять, что сейчас не лучшее время для хоккея в Минске. Далее мы продолжим серию в обычном режиме и сыграем в субботу с рижским «Динамо», — сказал генменеджер «Йокерита» Яри Курри.

Напомним, что «Йокерит» отказался лететь на игру с минским «Динамо». За это лига присудила финскому клубу техническое поражение.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В хельсинкском «Йокерите» заявили, что сейчас «не лучшее время для хоккея в Беларуси», а также отметили, что главным фактором отказа от полета в Минск стали вопросы...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Йокерит»: в Беларуси сейчас не время играть в хоккей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика