Басков: хоккеистам «Йокерита» угрожали, если они полетят в Минск

Генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Дмитрий Басков прокомментировал отмену матча с «Йокеритом».

По его словам, передает пресс-служба ХК «Динамо», Басков 3 сентября разговаривал с генеральным менеджером «Йокерита» Яри Курри и специалистом по безопасности клуба Вессой Вилкулой.

«С их слов, они были обеспокоены огромным количеством угроз в адрес игроков, если те полетят в Минск, которые накануне вечером стали приходить спортсменам в социальных сетях», — сообщил Басков.

По его словам, белорусская сторона убеждала финнов, что проведение матча в Минске абсолютно безопасно: «В разговоре от коллег не прозвучало, что «Йокерит» не полетит в Минск... В обед мы получили информацию, что «Йокерит» не вылетел в Минск, после чего мы были на связи с КХЛ. Как нам стало известно, «Йокерит» провел внутрикомандное совещание, на котором было принято решение не лететь на матч. Нам жаль, что сегодня в Минске не состоялось долгожданное открытие сезона Континентальной хоккейной лиги, ведь «Динамо» со своей стороны гарантирует лиге и всем клубам безопасность во время визита».