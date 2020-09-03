ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Здесь происходит что-то из ряда вон выходящее». МИД РФ считает, что Польша вмешивается в дела Беларуси

04.09.2020 06:31 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

«Польские власти продолжают осуществлять просто неприкрытое вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 3 сентября.

«Не только они, — продолжила она. — Честно говоря, здесь происходит что-то такое на самом деле из ряда вон выходящее. Варшава оказывает давление на Минск, фактически просто диктуя линию поведения. Открыто поддерживает, в том числе и финансами, между прочим, включая работу через подконтрольные НПО, белорусские оппозиционные силы. Помимо этого разворачивают информационно-пропагандистское вещание для, как мы понимаем, воздействия на белорусское общественное мнение и, в общем-то, привечают у себя лидеров сил протеста, уличного протеста».

«Руководство Польши, в общем-то, в авангарде недружественной политики Евросоюза по отношению к Беларуси инициирует ужесточение санкций ЕС в отношении Минска. И в этой связи не может не настораживать появившаяся информация о высказываниях первого лица государства относительно готовности, цитирую, взять под защиту отдельные регионы в соседней республике», — заявила Захарова.

По ее словам, Беларусь однозначно воспринимает действия Польши как очевидные попытки вмешательства в ее внутренние дела. «Соответствующий протест в этой связи Министерство иностранных дел Республики Беларусь заявило 27 августа польскому поверенному в делах. Как еще можно это квалифицировать, я, честно говоря, даже не знаю», — сказала представитель МИД РФ.

Захарова призвала Варшаву «вернуться к общепринятым нормам международного права, отказаться от политики подрыва суверенитета соседнего государства, использования недопустимых в международных отношениях средств, к числу которых относится поддержка антиправительственных выступлений и создание на своей территории финансовой и организационной базы для сил, действующих вне правового поля».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Польские власти продолжают осуществлять просто неприкрытое вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь», — заявила официальный представитель МИД...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Необходимо переформатировать деятельность КГБ и КГК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика