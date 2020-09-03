«Здесь происходит что-то из ряда вон выходящее». МИД РФ считает, что Польша вмешивается в дела Беларуси

«Польские власти продолжают осуществлять просто неприкрытое вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 3 сентября.

«Не только они, — продолжила она. — Честно говоря, здесь происходит что-то такое на самом деле из ряда вон выходящее. Варшава оказывает давление на Минск, фактически просто диктуя линию поведения. Открыто поддерживает, в том числе и финансами, между прочим, включая работу через подконтрольные НПО, белорусские оппозиционные силы. Помимо этого разворачивают информационно-пропагандистское вещание для, как мы понимаем, воздействия на белорусское общественное мнение и, в общем-то, привечают у себя лидеров сил протеста, уличного протеста».

«Руководство Польши, в общем-то, в авангарде недружественной политики Евросоюза по отношению к Беларуси инициирует ужесточение санкций ЕС в отношении Минска. И в этой связи не может не настораживать появившаяся информация о высказываниях первого лица государства относительно готовности, цитирую, взять под защиту отдельные регионы в соседней республике», — заявила Захарова.

По ее словам, Беларусь однозначно воспринимает действия Польши как очевидные попытки вмешательства в ее внутренние дела. «Соответствующий протест в этой связи Министерство иностранных дел Республики Беларусь заявило 27 августа польскому поверенному в делах. Как еще можно это квалифицировать, я, честно говоря, даже не знаю», — сказала представитель МИД РФ.

Захарова призвала Варшаву «вернуться к общепринятым нормам международного права, отказаться от политики подрыва суверенитета соседнего государства, использования недопустимых в международных отношениях средств, к числу которых относится поддержка антиправительственных выступлений и создание на своей территории финансовой и организационной базы для сил, действующих вне правового поля».