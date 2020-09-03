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Топ-менеджеру PandaDoc грозит 12 лет тюрьмы. Микадо заявил о политических репрессиях
Источник материала: БДГ
В отношении директора PandaDoc Виктора Кувшинова возбудили уголовное дело по статье 210 УК РБ пункт 4 - «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями». В зависимости от части статьи наказание может составить до 12 лет колонии.
Об этом 3 сентября рассказала в Instagram его жена Александра Дикан. "Сегодня позвонил мне адвокат, сказал, что завели на ребят уголовное дело, вменяют статью 210 пункт 4, срок лишения свободы от 5 до 12 лет. Непонятно, когда их выпустят", -
По ее словам, вчера «забрали семь человек, четверо остаются под охраной», а дело завели в Департаменте финансовых расследований.
Адвокат сотрудников PandaDoc подтвердил факт о возбуждении уголовного дела на четырех человек: Виктора Кувшинова, Дмитрия Рабцевича, Владислава Михолапа (People Operations Manager), Юлию Шардыко (главный бухгалтер). Однако он отметил, что «к компании претензий у государства нет».
Вчера, 2 сентября, домой к Кувшинкову пришли четыре человека в штатском и провели обыск, также обыск был в офисе компании.
Про визит госконтроля вчера высказался сооснователь и CEO PandaDoc Микита Микадо.
«К нам пришел ДФР. Закрыли сотрудников в офисе: не выпускают, не дают пользоваться телефонами, требуют разлочить компьютеры, пугают и так далее. У нескольких сотрудников дома сегодня был обыск. Кого-то забрали и о местонахождении этих людей мы не знаем. Совершенно понятно, что подобное является политическими репрессиями. Уважаемые, искать в нашем минском офисе нечего. Мы честная IT-компания, никогда и ничего не нарушали. Работали «в белую». Все, что происходит, является политическими репрессиями», - заявил он.
Ранее Кувшинов оказывал помощь педагогам, которые были членами комиссии и стали свидетелями фальсификации выборов - помогал подать заявление в правоохранительные органы, также обещал помочь с поиском работы в случае увольнения.
В июле 2020 года Виктор был задержан сотрудниками ОМОНа на проспекте Независимости в Минске, когда пытался подать жалобу в Центризбирком на отказ в регистрации кандидатом в президенты Виктора Бабарико. Позже оказался в одном автозаке с родным братом, тоже айтишником. Суд назначил обоим административный арест.
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В отношении директора PandaDoc Виктора Кувшинова возбудили уголовное дело по статье 210 УК РБ пункт 4 - «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями». В...
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