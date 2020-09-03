Топ-менеджеру PandaDoc грозит 12 лет тюрьмы. Микадо заявил о политических репрессиях

В отношении директора PandaDoc Виктора Кувшинова возбудили уголовное дело по статье 210 УК РБ пункт 4 - «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями». В зависимости от части статьи наказание может составить до 12 лет колонии.

Александра Дикан. "Сегодня позвонил мне адвокат, сказал, что завели на ребят уголовное дело, вменяют статью 210 пункт 4, срок лишения свободы от 5 до 12 лет. Непонятно, когда их выпустят", - сообщила она kyky.org. Об этом 3 сентября рассказала в Instagram его жена. "Сегодня позвонил мне адвокат, сказал, что завели на ребят уголовное дело, вменяют статью 210 пункт 4, срок лишения свободы от 5 до 12 лет. Непонятно, когда их выпустят", -она kyky.org.

По ее словам, вчера «забрали семь человек, четверо остаются под охраной», а дело завели в Департаменте финансовых расследований.

Адвокат сотрудников PandaDoc подтвердил факт о возбуждении уголовного дела на четырех человек: Виктора Кувшинова, Дмитрия Рабцевича, Владислава Михолапа (People Operations Manager), Юлию Шардыко (главный бухгалтер). Однако он отметил, что «к компании претензий у государства нет».

Вчера, 2 сентября, домой к Кувшинкову пришли четыре человека в штатском и провели обыск, также обыск был в офисе компании.

Про визит госконтроля вчера высказался сооснователь и CEO PandaDoc Микита Микадо.

«К нам пришел ДФР. Закрыли сотрудников в офисе: не выпускают, не дают пользоваться телефонами, требуют разлочить компьютеры, пугают и так далее. У нескольких сотрудников дома сегодня был обыск. Кого-то забрали и о местонахождении этих людей мы не знаем. Совершенно понятно, что подобное является политическими репрессиями. Уважаемые, искать в нашем минском офисе нечего. Мы честная IT-компания, никогда и ничего не нарушали. Работали «в белую». Все, что происходит, является политическими репрессиями», - заявил он.

Ранее Кувшинов оказывал помощь педагогам, которые были членами комиссии и стали свидетелями фальсификации выборов - помогал подать заявление в правоохранительные органы, также обещал помочь с поиском работы в случае увольнения.