В ФРГ ответили на слова Лукашенко о фальсификации отравления Навального

Источник материала: АФН

В правительстве Германии ответили на слова Александра Лукашенко, назвавшего заявление Ангелы Меркель об отравлении Алексея Навального ядом из группы «Новичка» фальсификацией. Представитель кабинета министров заявил РБК, что заявления белорусского лидера не соответствуют действительности.

«Разумеется, утверждение Александра Лукашенко не соответствует действительности. Вчера федеральный канцлер, министр иностранных дел и министр обороны высказали свое мнение о новых событиях в деле об отравлении Навального. Добавить нечего», — заявил официальный представитель немецкого правительства, передает РБК.

Лукашенко во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Минске 3 сентября сказал, что спецслужбы Беларуси перехватили разговор «Варшавы и Берлина» о деле Навального. По его словам, запись доказывает, что заявления канцлера Ангелы Меркель об отравлении основателя ФБК Алексея Навального основаны на фальсификации. «И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было», — сказал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Александра Лукашенко, сообщил, что пока в Кремль упомянутая белорусским лидером информация не поступала. «Он лишь заявил об этом, сказал, что даст материалы, других данных пока нет», — сказал Песков.