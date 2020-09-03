Федута: Генерал Равков и когнитивный диссонанс

Ничто не подтверждало этот слух, а сам Андрей Алексеевич при этом добросовестно исполнял свои обязанности, не делая никаких демаршей. Напротив. Регулярно он выступал в социальных сетях, делая странные для нормального человека, но обязательные в нашей властной системе заявления о том, что все пропадет без Лукашенко, что его оппоненты куплены и проплачены, наконец, что нужно готовиться защищать страну на случай возможной интервенции. Ощущение возникало такое, что тезисы ему спустили сверху из главного идеологического управления, а то и похуже – из МИДа.









И после выборов Равков был олицетворением молчаливой лояльности, если не считать совершенно идиотского заявления о том, что несогласные могут покинуть страну. Хлопать дверью он явно не собирался, поскольку бегство столь титулованной крысы с еще не потонувшего корабля вполне могло перевернуть судно, нарушив баланс сил. Так что мирная отставка, последовавшая в день визита в Минск российского премьер-министра Мишустина, кажется, стала для него исполнением желаний. 53-летний генерал смог вздохнуть с некоторым облегчением. Пенсия за ним осталась, а будет новое назначение, не будет – это другой вопрос. Пока можно отдохнуть.





И знаете, о чем я подумал, мои уважаемые читатели?





Равков прошел путь от командира взвода до министра обороны. Все это время он готовился к одному – защищать свою страну и свой народ от внешнего врага. А тут ситуация сложилась так, что было непонятно: применит власть армию для подавления протестов, или же ограничится превращением в коллективного палача отрядов специального назначения, а также сотрудников некоторых иных специальных служб, названия которых, как мне кажется, мы узнаем в недалеком теперь уже будущем. В конце концов, стало понятно: армия использована не будет. Стало это понятно в тот момент, когда Хренин-министр, преемник Равкова на этом посту, начал вдруг заявлять, что преступных приказов не бывает (то есть, фактически дал понять, что эта проблема обсуждается в генералитете), а саму армию сослали на белорусско-польскую границу, как в известном фильме Леонида Гайдая отсылали стрельцов от греха подальше брать то ли Астрахань, то ли и вовсе даже Крым.





Как мне кажется, сама мысль о возможном применении армии для подавления инакомыслия вызвала в сознании генерала Равкова когнитивный диссонанс – роковое столкновение его собственных представлений о том, для чего нужна армия, и возможного приказа, транслятором которого он рисковал стать по должности. Будучи субъективно порядочным человеком, Андрей Алексеевич наверняка сказал об этом главнокомандующему. Ситуацию пошли обсуждать в Хренин-министерстве обороны, после чего и случился вышеописанный отказ от не отданного еще приказа. Как-то так.









Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин: «Преступный приказ или нет… мы люди военные». Фото: mil.by





И здесь показательна рокировка. На пост госсекретаря Совета Безопасности назначен генерал Вакульчик, бывший теперь уже шеф белорусского КГБ. Отношение к нему лично у меня сложное. С одной стороны, понятно, что все прослушки, просмотры, взломы и содержание в «американке» без него и его санкции невозможны. С другой стороны, в 2017 году Валерий Павлович как-то умудрился проскользнуть между политическими струйками, не посадив ни одного пятна на собственную репутацию: вся ответственность за «дело патриотов» в общественном мнении легла на главу МВД Игоря Шуневича, из которого успешно – и при его собственном активном соучастии – медиа слепили эдакого монстра. Но кампания 2020 года – это был просто какой-то дождь фекалий на белый (или какого он у них там цвета?) парадный мундир генерал-лейтенанта КГБ. Чего стоит его появление перед телекамерой с тремя страничками досье на мою старую преподавательницу политэкономии Галину Филипповну Андрейчик, ставшую благодаря этому чуть ли не буревестницей революции. Опускаться до сбора досье на пенсионерку – просто какой-то моветон.





Сейчас КГБ у нас управляет всем, включая временно исчезнувшую с горизонта госпожу Кочанову. Администрация президента, Совет Безопасности, собственного КГБ, а также КГК – все это сплошное гнездо Вакульчика со товарищи. Армейскому генералу в этой теплой компании просто нет места. Его ушли. Он, надо полагать, счастлив.









Когда-нибудь Андрей Алексеевич Равков надиктует новоявленному полковнику Макарову (надеюсь, несколько более грамотному, нежели бывший ранее в употреблении полковник) свои мемуары, и мы узнаем его версию случившегося. Пока же будем ждать, у кого следующего случится когнитивный диссонанс. Я продолжаю верить в людей, даже если они делают глупости. И в Равкова я продолжаю верить. Почему-то продолжаю. Хотя, не исключаю, что и здесь мои оценки ошибочны. Но редакция всегда может заявить, что она со мной не согласна.







