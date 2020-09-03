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Старые лекала: США и ЕС готовы расследовать "отравление" Навального – видео

04.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Официальное заявление Госдепа было опубликовано на сайте ведомства. Впрочем, пока со стороны Запада сейчас звучат лишь голословные обвинения. Россия направляла несколько запросов немецким коллегам, но никаких ответов так и не получила.

Зато власти Германии объявили, что Навального отравили "Новичком". В Москве, комментируя заявления немецкой стороны, заявили: Берлин не проинформировал о своих выводах про "отравление", у России нет таких данных.

Алексея Навального доставили в больницу Омска 20 августа. Блогеру стало плохо на борту самолета по пути из Томска в Москву. Омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным российских медиков, найдено не было. Позже политик был доставлен в берлинскую клинику "Шарите", где он сейчас находится на ИВЛ.

 
 
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США готовы расследовать "отравление" Алексея Навального вместе с ЕС, если версия подтвердится. Почему пишутся "сценарии по старым лекалам" и чем известна немецкая...
 
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