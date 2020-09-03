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Старые лекала: США и ЕС готовы расследовать "отравление" Навального – видео
04.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Официальное заявление Госдепа было опубликовано на сайте ведомства. Впрочем, пока со стороны Запада сейчас звучат лишь голословные обвинения. Россия направляла несколько запросов немецким коллегам, но никаких ответов так и не получила.
Зато власти Германии объявили, что Навального отравили "Новичком". В Москве, комментируя заявления немецкой стороны, заявили: Берлин не проинформировал о своих выводах про "отравление", у России
Алексея Навального
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США готовы расследовать "отравление" Алексея Навального вместе с ЕС, если версия подтвердится. Почему пишутся "сценарии по старым лекалам" и чем известна немецкая...
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