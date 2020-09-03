Источник материала: Sputnik Беларусь

Официальное заявление Госдепа было опубликовано на сайте ведомства. Впрочем, пока со стороны Запада сейчас звучат лишь голословные обвинения. Россия направляла несколько запросов немецким коллегам, но никаких ответов так и не получила.

Зато власти Германии объявили, что Навального отравили "Новичком". В Москве, комментируя заявления немецкой стороны, заявили: Берлин не проинформировал о своих выводах про "отравление", у России нет таких данных .

Алексея Навального доставили в больницу Омска 20 августа. Блогеру стало плохо на борту самолета по пути из Томска в Москву. Омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным российских медиков, найдено не было. Позже политик был доставлен в берлинскую клинику "Шарите", где он сейчас находится на ИВЛ.