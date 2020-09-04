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Инфляционные ожидания белорусов пошли в рост

04.09.2020 06:47 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Нестабильность в социально-экономической и политической сферах страны рождает беспокойство относительно не только уровня будущих доходов и способности обеспечить семью, но также и по накопленным сбережениям.

Как сообщил Национальный банк Беларуси, анализ инфляционных ожиданий подготовлен на основе проводимого с ноября 2017 года опроса респондентов Республики Беларусь (мужчины и женщины в возрасте старше 18 лет) методом личного интервью по месту жительства 2 тыс. респондентов.

Если сравнивать с маем, то за последние три месяца жители страны стали меньше ощущать текущую инфляцию, но зато с беспокойством ожидают грядущую.

Так ощущаемый уровень инфляции снизился с 10,6% в мае, до 10,5% в августе. Вроде и незначительно, но в текущей ситуации и это хорошо. Правда, важно отметить, что снижение произошло за счет самой значительной части респондентов, отмечающих умеренную инфляцию. Если в мае их было 45,8%, то в августе всего 41,9%. При этом выросло и количество тех, кто указывает на незначительный рост цен, и тех, кто отмечает сильный скачок инфляции. Данное обстоятельство может свидетельствовать о том, что снижение общего ощущаемого уровня инфляции произошло за счет того, что народ стал хуже ориентироваться в сложившейся ситуации. Ведь инфляционные ожидания жителей страны растут быстрее, чем снижается уровень ощущаемой инфляции.


Согласно опросу, если в мае ожидаемый уровень инфляции составлял 10,6%, то в августе он вырос до 11,7%. Это довольно значительный рост за такой промежуток времени, особенно, если учесть, за счет чего он произошел.


Так, с 21,5% до 15,1% сократилось количество тех, кто ожидает медленный рост цен, остальные ожидают либо такой же интенсивный рост (56,9%) или более быстрый (20,8%).


В соответствии с ожидаемым ростом цен изменились и настроения потребителей. С одной стороны, стало расти количество тех, кто считает, что сейчас хорошее время для крупных покупок как в кредит, так и за свои средства. С другой, стало снижаться количество людей, считающих нынешнее время хорошим для сбережений.


Иными словами, люди начинают вкладывать деньги не в депозиты, а в крупные покупки, стараясь тем самым защитить свои сбережения или зарплату от грядущей инфляции. При этом, если все же люди делают сбережения, то опять начинают склоняться в пользу иностранной валюты, а не белорусского рубля, который начал терять доверие населения.


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Нестабильность в социально-экономической и политической сферах страны рождает беспокойство относительно не только уровня будущих доходов и способности...
 
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