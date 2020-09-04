Вкусно и просто. Морковное печенье

Ингредиенты

Морковь 2 шт. Сахар 100 г Масло растительное 1 стакан Овсяные хлопья 150 г Мука 200 г Разрыхлитель 2 ч. ложки

Морковь натираем на средней терке, добавляем сахар, масло и овсяные хлопья. Кладем муку с разрыхлителем и размешиваем все ингредиенты до однородной массы.

Противень застилаем бумагой для выпечки. Из теста руками лепим шарики размером чуть больше грецкого ореха, немного сплющиваем и выкладываем на бумагу. Выпекаем в духовке 25–30 минут при температуре 170 – 180 градусов. Приятного аппетита!