Вкусно и просто. Морковное печенье

Ингредиенты
|Морковь
|2 шт.
|Сахар
|100 г
|Масло растительное
|1 стакан
|Овсяные хлопья
|150 г
|Мука
|200 г
|Разрыхлитель
|2 ч. ложки
Морковь натираем на средней терке, добавляем сахар, масло и овсяные хлопья. Кладем муку с разрыхлителем и размешиваем все ингредиенты до однородной массы.
Противень застилаем бумагой для выпечки. Из теста руками лепим шарики размером чуть больше грецкого ореха, немного сплющиваем и выкладываем на бумагу. Выпекаем в духовке 25–30 минут при температуре 170 – 180 градусов. Приятного аппетита!