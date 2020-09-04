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Вкусно и просто. Морковное печенье

04.09.2020 07:01 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и просто. Морковное печенье

Фото: edimdoma.ru

Ингредиенты

Морковь 2 шт.
Сахар 100 г
Масло растительное 1 стакан
Овсяные хлопья 150 г
Мука 200 г
Разрыхлитель 2 ч. ложки

Морковь натираем на средней терке,  добавляем сахар, масло и овсяные хлопья. Кладем муку с разрыхлителем и размешиваем все ингредиенты до однородной массы.

Противень застилаем бумагой для выпечки. Из теста руками лепим шарики размером чуть больше грецкого ореха, немного сплющиваем и выкладываем на бумагу. Выпекаем в духовке 25–30 минут при температуре 170 – 180 градусов. Приятного аппетита!

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Вкусное, полезное и дешевое печенье готовится из продуктов, которые есть в холодильнике.
 
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