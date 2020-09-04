За Беларусь: в стране прошли митинги за стабильность и процветание

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси прошли очередные митинги в поддержку действующей власти, передает «МИР 24».

В Минске несколько сотен людей собрались на площадке у Дворца железнодорожников, недалеко от центра столицы. Участники акции – это молодежь, учителя, работники заводов, бизнесмены, чиновники и другие. Многие пришли семьями. В руках государственные флаги и плакаты с лозунгами. На импровизированной сцене для собравшихся выступили артисты, а у открытого микрофона каждый смог высказать свою позицию. Она у всех похожа: за стабильность, мир и процветание.

«Есть и другие мнения. Это то, что касается оппозиции. И мы тоже хотим, чтобы нас услышали»; «Я пришла выразить свое отношение к происходящему. За Беларусь, за стабильное независимое государство. Также хочу выразить солидарность с теми людьми, которые строили это государство, которые хотели, чтобы оно было процветающим»; Мы пришли на митинг, чтобы сказать: «За президента! За суверенную республику! За наше независимое государство! Мы полностью поддерживаем политику нашего главы государства», – сказали участники.

Митинги и другие акции прошли более чем в десятке городов Беларуси. В Наровле, например, провели велопробег, в Калинковичах в центр вышла молодежь, а в Бресте устроили «Марафон мужества».

